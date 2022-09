Allegro chce opatentować swój znak towarowy. Może to potrwać latami

Zgłoszenie przez Allegro wniosku do Urzędu Patentowego RP nastąpiło pod koniec lipca br., ale samo zastrzeżenie znaku może zająć miesiące, a nawet lata. Portal zwraca uwagę, że rejestracja koloru jako znaku towarowego jest możliwa, ale udowodnienie tego, że to Allegro powinno mieć monopol w branży e-commerce w Polsce na konkretny odcień koloru pomarańczowego, może być bardziej skomplikowane niż w przypadku rejestracji pozostałych znaków towarowych.

Wiadomoscihandlowe.pl przypominają, że dotychczas Allegro zastrzegło wiele znaków. Poza charakterystycznym pomarańczowym znakiem słowno-graficznym w postaci logo platformy, były to m.in.: znaki słowne Allegro Pay, Allegro Smart!, a także Allegro Lokalnie.

Znak, który w całości przedstawia kolor pomarańczowy, to dokładnie kolor o kodzie RGB: 255/90/0. Allegro chce go zastrzec dla klasy 35 w klasyfikacji Nicejskiej, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług. W wykazie towarów Allegro wskazało, że chodzi o „zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług; Udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transakcji”.

Kolor pomarańczowy bardzo silnie związany z naszą marką

– Kolor pomarańczowy jest bardzo silnie związany z naszą marką i dołączenie go do portfolio znaków jest naturalnym krokiem. Oczywiście ewentualne uzyskanie prawa do rejestracji zależy od oceny Urzędu Patentowego RP. Podobne działania podejmuje wiele innych marek. Oczywiście, jak każda rozpoznawalna marka, monitorujemy rynek pod kątem ewentualnych nawiązań do naszej identyfikacji – informuje w rozmowie z portalem Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Allegro.

Allegro jest obecne w Polsce od grudnia 1999 roku, a – według przedstawiciela platformy – znak kolorze pomarańczowym wykorzystuje od początku lat dwutysięcznych.

Allegro podkreśla, że czas rejestracji jest zależny m.in. od Urzędu Patentowego. Proces może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy. W dodatku konkurencja Allegro może starać się zablokować rejestrację znaku.

