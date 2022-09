Triumf Igi Świątek. Ile zarobiła za wygranie US Open?

Iga Świątek została mistrzynią US Open. Polska tenisistka w finale turnieju wielkoszlemowego wygrała w dwóch setach z Ons Jabeur. – Dziękuję wam bardzo za wsparcie. Zwłaszcza teraz gdy wszyscy musimy być razem, cieszę się, że mogę łączyć ludzi poprzez sport. Jestem szczęśliwa, że dzięki mnie tenis staje się coraz bardziej popularny. Cieszę się, że mogę być wzorem do naśladowania – powiedziała tuż po historycznym sukcesie Świątek.

Ile zarobiła Iga Świątek?

Wczorajszy triumf to dla Polki nie tylko sukces sportowy, ale też finansowy. W puli nagród US Open 2022 – jak podaje Polsat Sport – znalazło się rekordowe 60 102 000 dolarów, czyli o nieco ponad trzy miliony dolarów więcej niż rok temu. Świątek, która triumfowała w singlu, zarobiła 2,6 mln dolarów, czyli ponad 12,1 mln zł. Z kolei Ons Jabeur otrzyma połowę tej kwoty.

Gdy Świątek wręczano czek na wspomnianą sumę, zażartowała: „Dobrze, że nie jest to nagroda w gotówce”.

60,1 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł ok. 52 mln USD, z kolei we French Open i Wimbledonie ok. 49 mln. Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku Świątek zarobiła ponad 1,5 mln dolarów, czyli ok. 6,3 mln zł. Najwięcej, bo prawie 1,2 mln zł Polka zainkasowała, dzięki dotarciu do ćwierćfinału tegorocznego Rolanda Garrosa, w którym przegrała z Marią Sakkari.

