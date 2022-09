Waloryzacja rent i emerytur. Wiceminister podał nową stawkę

Przypomnijmy, że wskaźnik waloryzacji wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jakiej waloryzacji rent i emerytur seniorzy mogą spodziewać się w marcu przyszłego roku? Zdradził to w rozmowie z telewizją wPolsce.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Waloryzacja rent i emerytur. Nowa prognoza

— Wysokość waloryzacji rent i emerytur będzie znana na koniec stycznia, dziś prognozy wskazują, że wyniesie ona 13 proc. Decyzji co do tego czy będzie ona procentowo-kwotowa jeszcze nie zapadła — powiedział wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej.

Jak zauważa Business Insider Polska, Szwed zaledwie trzy tygodnie temu wskazywał, że wskaźnik waloryzacji w 2023 roku powinien wynieść 11 proc. i jak podkreślał „więcej nie będzie”. Z kolei szefowa resortu rodziny Marlena Maląg wskazywała w publicznych wypowiedziach, że waloryzacja rent i emerytur w przyszłym roku będzie na poziomie 10 proc., choć nie wykluczyła, że będzie ona wyższa.

Jaka płaca minimalna?

Być może inna od zapowiadanej będzie również wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Przypomnijmy, że zgodnie z propozycją rządu najniższa krajowa miałaby wzrosnąć w styczniu 2023 roku z obecnych 3010 zł brutto do 3383 zł brutto, zaś w lipcu do 3450 zł. Tymczasem w niedawnym wywiadzie dla "Faktu" minister Marlena Malag ujawniła, że zaproponuje nowe kwoty minimalnego wynagrodzenia – 3450 zł od stycznia i 3500 zł od lipca przyszłego roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Ministrów.

Przypomnijmy, że dwukrotne podniesienie płacy minimalnej w 2023 roku jest konieczne z uwagi na wysoką inflację.