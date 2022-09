Książe William odziedziczył prawie 700-letnią posiadłość. Jest warta ok. 1 mld funtów

500 mln dolarów – na tyle Forbes oszacował w zeszłym roku osobisty majątek zmarłej w ubiegły czwartek królowej Elżbiety II. Składają się na niego m.in. klejnoty, kolekcje dzieł sztuki, czy dwie rezydencje – zamek Balmoral w Szkocji i Sandringham House w Norfolk. Choć królewskie testamenty nigdy nie są upubliczniane, wiadomo, że ogromna cześć majątku rodziny królewskiej w ziemi, nieruchomościach i inwestycjach (ok. 20 mld dolarów) przejdzie teraz na ręce króla Karola III i jego następcy, czyli księcia Williama.

Książe William dziedziczy 685-letnią posiadłość

Być może nie wszyscy mają świadomość, że dla 40-letniego księcia Williama jedynym źródłem dochodu były do tej pory pieniądze, które otrzymywał od swojego ojca (wraz bratem Harrym otrzymali w 2020 roku ok. 6,3 mln funtów). William i Harry dysponują też majątkiem po swojej matce, tragicznie zmarłej 25 lat temu księżnej Dianie (w przypadku Williama jest to ok. 32 mln funtów). Teraz przyszły król – jak zauważa CNN – otrzyma po ojcu prywatny majątek Księstwa Kornwalii. Księstwo posiada rozległy portfel gruntów i nieruchomości obejmujący prawie 140 000 akrów. Utworzona w 1337 roku przez króla Edwarda III posiadłość jest warta ok. 1 mld funtów. Dochody z majątku są wykorzystywane do finansowania działalności publicznej, prywatnej i charytatywnej księcia Kornwalii. Tytuł ten jest teraz w posiadaniu księcia Williama.

Zdecydowanie największa część rodzinnej fortuny, majątek Crown Estate o wartości 16,5 mld funtów przechodzi teraz w ręce króla Karola III, jako panującego monarchy. Na mocy porozumienia zawartego w 1760 roku, monarcha zezwala na zarządzanie ziemiami koronnymi w jego imieniu. Nadwyżki dochodów trafiają do Skarbu Państwa, który w zamian dokonuje stałej rocznej płatności na rzecz monarchy. W 2016 r. uzgodniono, że proporcja dochodów z majątku Crown Estate przekazywana monarsze powinna wzrosnąć z 15 do 25 procent, głównie po to, by umożliwić renowację Pałacu Buckingham za 369 mln funtów. Większość tych pieniędzy jest przeznaczana na utrzymanie posiadłości rodziny królewskiej i opłacenie jej pracowników.

Król Karol dziedziczy również Księstwo Lancaster, prywatną posiadłość z 1265 r., której wartość według najnowszych sprawozdań wyceniono na około 653 mln funtów (764 miliony dolarów).

Czytaj też:

Karol III na australijskich monetach. Wiemy kiedy trafią do obiegu