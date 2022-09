Polacy nadal chętni na obligacje, ale boom minął. Jest jeden ciekawy wątek

Ministerstwo Finansów przedstawiło w środę wyniki sprzedaży obligacji w sierpniu. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 6.064 mln zł.

Przedstawione przez resort dane za sierpień wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS1122) – 258,9 mln zł,



1-roczne (ROR0823) – 1.707,2 mln zł,



2-letnie (DOR0824) – 416,2 mln zł,



3-letnie (TOS0825) – 221,8 mln zł,



4-letnie (COI0826) – 2.904,0 mln zł,



10-letnie (EDO0832) – 491,9 mln zł.



Największe zainteresowanie obligacjami 4-letnimi, najmniejsze 3-miesięcznymi

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup blisko 3 mld zł (48 proc. udział w strukturze sprzedaży). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (28 proc.). W dalszej kolejności Polacy wybierali obligacje 10-letnie – EDO (8 proc.) oraz 2-letnie – DOR (7 proc.). Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Finansów wynika, że najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się obligacje 3-miesięczne – OTS (4 proc.) i 3-letnie – TOS (4 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500 plus przeznaczono kwotę 64 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

– W sierpniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych przekroczyła wartość 6 mld złotych. Od początku roku sprzedaliśmy obligacje za ponad 47 mld złotych czyli o 64 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Indywidulane decyzje inwestorów mają odzwierciedlenie w naturalnych miesięcznych wahaniach poziomów sprzedaży, natomiast roczna suma zakupów pokazuje, że zainteresowanie naszymi obligacjami jest wysokie. Warto odnotować, że w tym roku oszczędzający ulokowali już ponad 9 proc. więcej niż w całym ubiegłym roku, w którym przeznaczyli na nasze obligacje kwotę ponad 43,3 mld złotych – komentuje Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

– Oferta obligacji jest różnorodna. Można wybrać termin oszczędzania od 3 miesięcy do 10 lat, a w przypadku obligacji rodzinnych nawet do 12 lat. Pieniądze można przeznaczyć na jeden lub kilka rodzajów obligacji o oprocentowaniu stałym, zmiennym i indeksowanym do inflacji – dodaje.

Przypomnijmy, że w czerwcu Ministerstwo Finansów pozyskało ze sprzedaży obligacji oszczędnościowych rekordowe 14,07 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż obecnie i sześć razy więcej niż w maju br. W lipcu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 10.333 mln zł.