Wypłata czternastych emerytur zbliża się do końca. Jutro otrzyma je ponad 1,2 mln osób

Przypomnijmy, że czternasta emerytura to rządowy dodatek w wysokości 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto), czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Nie każdy emeryt i rencista może jednak liczyć na to, że otrzyma świadczenie w pełnej kwocie. Wspomniana suma wypłacana jest osobom, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób przekraczających tę kwotę „czternastka” zmniejszana jest zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli kwota ta będzie niższa niż 50 zł, co w praktyce oznacza, że na dodatek nie mogą liczyć ci, których emerytura czy renta przekracza 4188,44 zł brutto.

W tym roku wypłaty czternastej emerytury rozpoczęły się 25 sierpnia. Następnie świadczenia wypłacano: 1,5, a także 6 września. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informował wówczas, że „czternastka” powędrowała do tej pory do 3,6 mln osób. – Wypłata „czternastek” idzie zgodnie z planem. Wszystkie świadczenia przekazujemy na czas. Do tej pory wypłaciliśmy 4,4 mld zł, które trafiły do 3,6 mln emerytów i rencistów. Zdecydowana większość z nich otrzymała czternastki w pełnej wysokości, czyli 1338,44 zł brutto – powiedziała szefowa ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Czternasta emerytura. Kiedy ostatnie wypłaty?

Kolejna, przedostatnia transza wypłat czternastej emerytury ruszy 15 września, czyli jutro. Jak informuje na Twitterze, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, do ponad 1,2 mln osób trafi łącznie niemal 1,5 mld zł. Resort przypomina również, że świadczenie przyznawane jest z urzędu, w związku z czym nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Ostatnia transza wypłat czternastej emerytury odbędzie się 20 września. Z szacunków przekazanych przez ZUS wynika, że świadczenie otrzyma w sumie ok. 9 mln emerytów i rencistów. Czy „czternastka” trafi do seniorów również w przyszłym roku? Głos w tej sprawie zabrała kilka dni temu Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Chcielibyśmy, aby czternasta emerytura była wypłacona też w przyszłym roku. Chcemy zachować to, że jest to świadczenie jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie świadczenie będzie wypłacone – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy czternaste emerytury zostały wypłacone w 2021 roku. Uprawieni do skorzystania ze świadczenia otrzymali je wówczas w listopadzie.

