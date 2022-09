Joe Biden z ważną deklaracją ws. „elektryków”. Administracja USA wyda blisko miliard dolarów

Prezydent USA Joe Biden weźmie udział w środę w Detroit Auto Show. Jak podaje serwis techcrunch.com, powołując się na Biały Dom, amerykański prezydent ogłosi zatwierdzenie pierwszych 900 mln dolarów na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 35 stanach w ramach programu inwestycji infrastrukturalnych wartości 1 bln dolarów (ustawę w tej sprawie Biden podpisał w listopadzie ubiegłego roku).

Portal przypomina, że amerykański Kongres przeznaczył ok. 5 mld dolarów na sieć ładowania pojazdów elektrycznych, które mają trafić do poszczególnych stanów w ciągu najbliższych pięciu lat. Administracja Bidena wyznaczyła sobie cel, by do 2030 roku „elektryki” stanowiły do 50 proc. wszystkich sprzedawanych w USA pojazdów.

Biden w Detroit Auto Show prawdopodobnie zwróci uwagę, że polityka „Made in America” pobudziła krajową produkcję pojazdów elektrycznych, ładowarek i akumulatorów, a firmy inwestują w elektryfikację prawie 85 mld dolarów.

„Elektryki” oczkiem w głowie Bidena

Szacuje się, że rynek pojazdów elektrycznych w USA wzrośnie z 28,24 mld dolarów w 2021 roku, do 137,43 mld dolarów w 2028 roku. Napędzenie tego popytu wspiera administracja Bidena. Pod koniec zeszłego roku amerykański prezydent podpisał dekret nakazujący rządowi zakup do 2027 roku 100 proc. pojazdów elektrycznych lub hybrydowych pojazdów elektrycznych typu plug-in. Przedstawiciele Białego Domu zwracają uwagę, że w 2020 roku, czyli jeszcze za czasów prezydentury Donalda Trumpa udział "elektryków" w sprzedaży stanowił niecałe 2 proc. Tymczasem już w pierwszym roku prezydentury Bidena zakupy takich pojazdów wzrosły ponad dwukrotnie, a w tym roku podatkowym agencje nabyły pięć razy więcej pojazdów elektrycznych niż w całym poprzednim roku podatkowym.

Do kupowania pojazdów elektrycznych zachęcał osobiście Biden, który w listopadzie zeszłego roku usiadł za kierownicą elektrycznego Hummera SUV produkowanego przez koncern General Motors i odbył jazdę próbną. – Ktoś chce wskoczyć na tylne siedzenie, lub usiąść na dachu? Te bestie to jest coś! – chwalił elektrycznego Hummera prezydent USA.

Oczekuje się, że finansowanie budowy infrastruktury ładowania pomoże w upowszechnieniu samochodów elektrycznych wśród Amerykanów.

