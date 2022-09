Pakiet chroniący Polaków przed podwyżkami energii. Mueller: Jutro szczegóły

– Szantaż gazowy Rosji doprowadził do drastycznego wzrostu cen energii. Musimy temu przeciwdziałać przez regulacje unijne i krajowe. Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrami dotyczące kolejnych rozwiązań chroniących rodziny i firmy przed podwyżkami cen energii. Jutro szczegóły – napisał na Twitterze Piotr Mueller, rzecznik rządu.

Kaczyński zdradził pierwsze szczegóły

Rąbka tajemnicy odnośnie tego, czego możemy się spodziewać uchylił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wczorajszego spotkania z sympatykami w Pruszkowie. – Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby prąd dla każdej rodziny, dla gospodarstwa domowego do 2000 KW będzie po cenie stałej, w gruncie rzeczy dotychczasowej. Czyli, krótko mówiąc, mimo ogromnego wzrostu kosztów paliw, tego wszystkiego, co tworzy energię, jeżeli chodzi o tę dość znaczną ilość zużytego przez rodzinę prądu, cena nie będzie zwiększana – powiedział szef partii rządzącej.

– Jeżeli ktoś zmniejszy zużycie w stosunku do poprzedniego roku co najmniej o 10 proc., to będzie miał jeszcze dalsze ulgi. To jest dla mniej więcej dwóch trzecich gospodarstw domowych, tych uboższych, w gruncie rzeczy brak zmian. A dla tych, którzy będą oszczędzać, to jeszcze można te procenty powiększyć – dodał.

We wcześniejszych wypowiedziach rzecznik rządu zapewnił, że rząd nie ma zamiaru wprowadzać żadnych przymusowych rozwiązań dla obywateli, dotyczących np. oszczędzania energii. Jak już informowaliśmy, kraje takie jak Włochy, czy Szwajcaria planują wprowadzenie kar dla osób, które nie zmniejszą temperatury ogrzewania mieszkań do 19 stopni Celsjusza.

