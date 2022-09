Droższe zielone szkoły i korepetycje. Wydatki na dzieci wyższe niż rok temu

Początek roku szkolnego to zawsze trudny czas dla rodziców, bo dziecko regularnie przynosi informacje o kolejnych wydatkach, które trzeba ponieść w związku z nauką: tu wycieczka integracyjna, tam zajęcia pozalekcyjne, jakieś składki na komitet rodzicielski, o podręcznikach, zeszytach i innych materiałach nie wspominając.

Droższe zielone szkoły

W górę poszły ceny wycieczek szkolnych. Barbara Czerwińska-Albin z biura podróży Czerwiński-Travel wyjaśniła w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”, że więcej trzeba zapłacić za podróż autokarem. W zeszłym roku cena za 1 km 60-osobowego autokaru wynosiła 5,5 zł, teraz to już 8 zł. Droższe są też noclegi w pensjonatach, wejścia do wielu obiektów, wyżywienie. W rezultacie wycieczka szkolna kosztować będzie tej jesieni nawet 20 proc. więcej niż rok temu.

Za wycieczkę szkolną płaci się raz, za to rodzicielską kieszeń skutecznie drenują opłaty za zajęcia pozalekcyjne. Jeśli chodzi o lekcje prywatne, to rozrzut cenowy jest ogromny: w dużych miastach można znaleźć oferty studentów, którzy nauczą angielskiego czy niemieckiego za 40 zł za godzinę, ale też oferty za 120 zł za godzinę. Rodzice dzieci i młodzieży, które mogą uczyć się w formule online, mogą wybierać spośród ofert korepetytorów z całej Polski, więc jest szansa, że znajdą korzystną propozycję z zupełnie innego miasta. Gorzej, gdy komuś zależy na zajęciach stacjonarnych i to dodatkowo z zastrzeżeniem, że nauczyciel ma przyjść do ucznia do domu. W dużych miastach to wydatek od 70 zł w górę.

Coraz więcej szkół stawia na naukę online

Ile kosztuje kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego? Szkoła z centrum Warszawy oferuje 92-godzinny kurs za 1444 zł, a w wariancie z drugim przedmiotem (np. geografią albo matematyką), przy 182 godzinach rocznie – za 2744 zł. W tej samej cenie są kursy przygotowującego do egzaminu z innych przedmiotów.

Szkoła z Krakowa oferuje kursy w grupach do pięciu osób w cenie 340 zł za cztery półtoragodzinne lekcje w wariancie online. Zajęć stacjonarnych to centrum nauczania w ogóle nie proponuje – a biorąc pod uwagę, że przeniesienie zajęć do internetu to oszczędność na czynszu, utrzymaniu lokalu, ogrzewaniu – można się spodziewać, że coraz więcej szkół będzie stawiało na lekcje w tej formule. Pamiętajmy, że szkołę językowe i centra korepetycji, jako przedsiębiorcy, nie korzystają z żadnych preferencyjnych stawek gazu i prądu, więc zbliżająca się zima będzie oznaczała dla ich właścicieli duże koszty.

Rodzice licealistów, którzy przymierzają się do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych albo architekturę, za roczny kurs zapłacą 3600 – 3800 zł (cena we wszystkich miastach jest podobna).

Samorządy rozważą zamknięcie basenów, jeśli ich utrzymanie będzie zbyt drogie

Za zajęcia taneczne dla dzieci rodzice zapłacą około 20-30 zł pod warunkiem wykupienia karnetu na miesiąc lub dwa. Oczywiście, są też droższe szkoły. Sprawdza się zasada, że im wyższy poziom zaawansowania, tym wyższe ceny, więc lekcje dla młodzieży, która ma już w tańcu pewne osiągnięcia, będą droższe niż zajęcia ruchowe dla przedszkolaków.

Za 45 min karnet na zajęcia na basenie trzeba zapłacić 40-50 zł. Taniej jest pływać bez instruktora, ale to opcja dla tych, którzy w wodzie radzą sobie dobrze, a dodatkowo pozostają pod opieką osoby dorosłej, np. rodzica. Zajęcia na basenach są w tym roku zagrożone: jeśli z powodu cen gazu utrzymanie tych obiektów zimą będzie kosztowało zbyt dużo, niektóre samorządy zapowiedziały, że będą zmuszone zamknąć je na kilka miesięcy. Taką decyzję mogą też podjąć właściciele prywatnych obiektów. Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody i powietrza wewnątrz to ogromny koszt, którego nie zrekompensuje sprzedaż karnetów po 100 zł.