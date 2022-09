Ministerstwo podsumowuje „żłobkowe” i rodzinny kapitał opiekuńczy. Wypłacono ok. 3 mld zł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło w czwartek dane dotyczące dotychczasowych wypłat w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, a także tzw.żłobkowego.

Uruchomiony w styczniu br. w ramach tzw. Polskiego Ładu rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie w ramach którego rodzice drugiego i każdego i każdego kolejnego dziecka w wieku od 12 miesięcy do 35 miesięcy mogą liczyć na 12 tys. zł dodatkowego wsparcia – wypłacane przez 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Resort podaje, że do tej pory rodzinny kapitał opiekuńczy objął blisko 537 tys. dzieci, a kwota wypłaconych świadczeń to 2,76 mld zł.

„Żłobkowe” objęło prawie 100 tys. dzieci

Z kolei obowiązujące od kwietnia dofinansowanie pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. W tym wypadku kwota wsparcie wynosi 400 zł i co istotne, nie trafia ona do rodziców a bezpośrednio do placówki.

Z danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że dofinansowaniem objętych jest dzisiaj 99,4 tys. dzieci, a kwota wsparcia to przeszło 200 mln zł.

– Dodatkowe środki na opiekę nad dzieckiem pozwalają lepiej godzić życie rodzinne z zawodowym. Dla niektórych rodziców, szczególnie młodych mam, to szansa na powrót do pracy. To ważny element prawdziwie prorodzinnej polityki rządu – komentuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

