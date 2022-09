Diagnozy z TikToka, Andrzej Duda o reparacjach, Mateusz Morawiecki o inflacji. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Diagnozy z TikToka”. – Szpitale psychiatryczne są pełne dzieci, które wcale nie powinny się w nich znaleźć. Nie radzą sobie rodziny, szkoły i poradnie – alarmuje w rozmowie z Krystyną Romanowską psychiatra Marta Niedźwiedzka.

Co jeszcze w nowym wydaniu

„Mam zwyczaj prowadzić poważną politykę”. – Jeśli dziś ktoś mówi, że niepotrzebnie wywołujemy konflikt, domagając się reparacji, to niech pytają Niemców, dlaczego w 1939 roku ten konflikt wywołali. Polsce należy się odszkodowanie i koniec – mówi Agnieszcze Szczepańskiej i Joannie Miziołek prezydent Andrzej Duda.

„KPO… pełną parą naprzód!”. – Jesteśmy w czasie kryzysu. Nie da się przez niego przejść całkiem suchą stopą. A inflacja znowu zacznie rosnąć – ostrzega w wywiadzie Joanny Miziołek premier Mateusz Morawiecki.

„Intryga Jarosława Kaczyńskiego”. – Kurski jest upokarzany, bo chciał być równy premierowi i uwierzył w swoją nieśmiertelność. Trzeba było mu przypomnieć, od kogo zależy– tak kulisy rozstania z szefem TVP tłumaczy w tekście Mariusza Kowalewskiego osoba z obozu władzy.

„Wołają o pomoc tak, jak potrafią”. – Dzieciaki szukają pomocy np. nazywając to, co się z nimi dzieje, depresją. One tej depresji często nie mają, ale mają inne problemy – mówi Krystynie Romanowskiej Agnieszka Dąbrowska, psychiatra.

„W śmierci samobójczej nie ma nic pięknego”. – Każdego dnia w Polsce cztery osoby powyżej 60. roku życia odbierają sobie życie – alarmuje w rozmowie z Krystyną Romanowską Halszka Witkowska, suicydolog.

„Nagłaśniam sprawę hejtu”. – Młodzi ludzie na portalach plotkarskich mogą przeczytać ściek, jaki wylewa się pod artykułami – mówi Wiktorowi Krajewskiemu Joanna Racewicz, dziennikarka.

„Hat-trick wart 13 milionów”. Polak stał się największą gwiazdą Barcelony. Michał Banasiak opisuje, jak Polskę i Hiszpanię ogarnęła Robertomania, a zakup Lewandowskiego już się jego nowemu klubowi zwraca.

„Szansa dla Orbana i Kaczyńskiego”. Polskę i Węgry radykalnie różni stosunek do Rosji, ale łączy to samo podejście do Unii. Znów okazuje się, że polityka wobec UE jest ważniejsza, a jej tajniki analizuje Agaton Koziński.

„Został tylko strach”. Radioaktywna strefa zamknięta, utworzona po wybuchu reaktora w kwietniu 1986 r., nie odstraszyła „bohaterskich” Rosjan. Karolina Baca-Pogorzelska opisuje, co zostawili po sobie w Czarnobylu.

„Król Karol III i znaki zapytania”. Jako że następca tronu jest zobowiązany do zachowania neutralności politycznej, Karol przez lata skupiał się na kwestii ekologii. Teraz został królem i to już mu nie wystarczy – pisze Agaton Koziński.

„Miłosny trójkąt Baczyńskiego”. Rozmowa Wiktora Krajewskiego z Katarzyną Zyskowską, autorką książki o miłościach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i konfliktach między najważniejszymi kobietami jego życia – żoną i matką.

„Jak Godard inspirował wielkich”. Zmarł jeden z „wodzów” filmowej Nowej Fali, rewolucjonista kina. W swoim tekście Szymon Drzażdżewski pokazuje go z nieoczywistej strony – jego mniej znanych zainteresowań.

„Życie artystyczne od kuchni”. Warszawa miała dwa ważne dla artystycznego środowiska miejsca: Klub Aktora SPATiF i Dom Pracy Twórczej w Oborach. Oba rozkwitały w latach 60. i 70., a teraz zostały opisane w książkach, które poleca Leszek Bugajski.