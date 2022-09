Pożegnanie Elżbiety II. Jej wizerunek będzie musiał zniknąć ze znanych produktów

Poniedziałek 19 września, to historyczny dzień pożegnania zmarłej 11 dni temu królowej Elżbiety II. Jak już informowaliśmy, śmierć monarchini oznacza, że jej wizerunek będzie musiał zniknąć ze znajdujących się w obiegu ponad 4 mld banknotów (ich łączna wartość to ok. 80 mld funtów). Oczywiście nie nastąpi to z dnia na dzień. Zastąpienie wizerunku Elżbiety II wizerunkiem Karola III na banknotach to proces, który może zająć nawet cztery lata. Brytyjski dziennik The Guardian przypomina, że gdy wyemitowano ostatnie 50-funtowe syntetyczne banknoty, proces wycofania i wymiany zajął bankowi centralnemu Anglii ok. 16 miesięcy. Teraz jednak wyzwanie logistyczne będzie na nieporównywalnie większą skalę, chodzi bowiem o wszystkie banknoty i monety, które znajdują się w obiegu.

Potrwa również proces wymiany znaczków z wizerunkiem Elżbiety II na te z Karolem III. Rzecz jasna, znaczki z królową są ważne i można ich używać. Royal Mail - jak pisze „Rzeczpospolita” - dodaje do nich obecnie kod kreskowy, aby utrudnić podróbki. Te bez kodu, ale z wizerunkiem królowej, ważne będą przynajmniej przez rok. Nie będzie za to konieczność wymiany skrzynek pocztowych. Zmarła monarchini pozostanie na wszystkich skrzynkach, także i na tych, które w tej chwili są w produkcji. Król Karol III pojawi się tam dopiero wówczas, gdy nowy model wejdzie do produkcji.

Wizerunek Elżbiety II - od luksusowej odzieży po przyprawy

Być może nie wszyscy wiedzą, ale wizerunek Elżbiety II wykorzystywały także prywatne firmy (konieczne było wcześniejsze uzyskanie zgody na dostarczanie produkowanych wyrobów na dwór królewski). Z danych, które przytacza gazeta wynika, że tego zaszczytu dostąpiło ponad pół tysiąca firm, w tym m.in. producenci luksusowej odzieży Barbour i Burberry, austriacki producent biżuterii Swarowski, Command Pest Control, ale też znany z produkcji przypraw, sosów oraz żywności w puszkach Heinz. Firmy te jeszcze przed dwa lata będą mogły używać opakowań i oznaczeń z wizerunkiem Elżbiety II. Po tym czasie np. Heinz będzie musiał zmienić opakowania i oznaczenia produktu.

Brytyjczycy - jak pisze dziennik - nie palą się do szybkich i radykalnych zmian. Nie wynika to wyłącznie z przywiązania do zmarłej królowej, ale też kosztów, których poniesienie będzie konieczne w czasie, gdy praktycznie wszystko drożeje.

