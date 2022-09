Patodeweloperka nie zniknie. „Polacy mają czarny pas w robieniu systemu w konia”

Patodeweloperka ma się w Polsce doskonale. Deweloperzy prześcigają się w wymyślaniu kolejnych rozwiązań, by zbudować jak najwięcej na małej powierzchni. Tomasz Borejza jest dziennikarzem naukowym i jednocześnie blogerem, który opisuje krakowskie przykłady niezwykłej kreatywności deweloperów. Ekipie Uwagi! pokazał kilka inwestycji.

– Tutaj mamy przykład, gdzie do sąsiada nawet nie trzeba nic rzucać, wystarczy wyjść na balkon i wyciągnąć rękę i wziąć na przykład sól. Dlatego ten blok zyskał miano integracyjnego – wskazuje Borejza (Krowoderska.pl). I dodaje: – To jest przykład kreatywności w Excelu, wyciskania powierzchni użytkowo-mieszkaniowej. Myślę, że ktoś mógł wziąć za to solidną premię, że tak dobrze wykorzystał działkę.

– Patodeweloperka wynika z patoprawa, które powoduje, że przedsiębiorcy, którymi są również deweloperzy, mogą zgodnie z prawem, robić mieszkania bardzo niskiej jakości i w żaden sposób niepowiązane z otoczeniem, nie spełniają nawet minimalnych wymagań, ponieważ regularnie od lat kastrujemy prawo z kolejnych ograniczeń, które powstrzymywały deweloperów przed robieniem takich mieszkań – przekonuje architekt Paweł Mrozek i autor profilu Sto Lat Planowania.

Tymczasem Tomasz Borejza zabrał nas w kolejne miejsce.

– Jesteśmy przy osiedlu, które być może wygląda jak twierdza, ale tak naprawdę to nie jest twierdza. Zostało ono zbudowane na planie doskonałego więzienia, które w XIX wieku opracował Jeremy Bentham – śmieje się bloger i dodaje: – Polegało to na tym, że w środku była wieżyczka strażnicza, w której był strażnik, a wokół były zbudowane cele dla więźniów. Wtedy żaden więzień nie mógł być pewien, czy strażnik akurat na niego nie patrzy. Bentham zakładał, że jeśli więzień nie wie, czy strażnik nie patrzy, to będzie się zachowywał dobrze.

Zapytaliśmy dewelopera, skąd wziął się pomysł na taki budynek. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi. A jak się tam mieszka?

– Ja to nazywam Alcatraz, bo ma podobny kształt. Wewnętrzne budynki są moim zdaniem zbyt blisko. To jest zaoszczędzenie miejsca, by jak najwięcej zarobić. Kto w ogóle wydał pozwolenie na taką budowę? – zastanawia się jeden z mieszkańców.

Hongkong w Warszawie

Tymczasem przenieśliśmy się do stolicy, do miejsca potocznie nazywanego Hongkongiem.