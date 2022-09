Najbogatsi biednieją na potęgę. Katastrofa Marka Zuckerberga trwa

Na liście najbogatszych ludzi świata trwa trzęsienie ziemi. Jak wynika z Bloomberg Billionaires Index, miliarderzy, którzy dorobili się na branży technologicznej, tracą na potęgę. Dotyczy to głównie właścicieli portali społecznościowych i sklepów internetowych.

Mark Zuckerberg traci fortunę

Ogromne zmiany w wysokości zgromadzonego majątku widać szczególnie u szefa Meta, czyli właściciela portalu Facebook. Mark Zuckerberg traci bowiem nie tylko zaufanie społeczne, użytkowników w serwisie, ale także majątek. Jego spadek w rankingu Bloomberga jest najbardziej zauważalny. Jeszcze niedawno był w pierwszej trójce, później zaczął się gwałtowny zjazd, a obecnie to już 20 miejsce. Jego portfel wyceniany jest na 54,6 miliarda dolarów, czyli aż o 70,9 miliarda mniej, niż przed rokiem. Jest to największa strata spośród wszystkich 100 notowanych osób.

Miliarderzy biednieją

Powodów do zadowolenia nie mają też inni technologiczni giganci, którzy jeszcze kilka lat temu należeli do ścisłej czołówki listy. 46,9 miliarda dolarów w tym roku w ujęciu rocznym stracił właściciel Amazona Jeff Bezos. To efekt głównie korekty wartości należących do niego spółek, które wybiły się na pandemii.

Duże, ale nie tak ogromne, jak Zuckerberg, straty zaliczają także Bill Gates (-27 mld dol.), Larry Page (-35,1 mld dol.), czy Sergey Brin (-34,2 mld dol.). Straty wśród technologicznych gigantów są najbardziej zauważalne, ale na czerwono świeci się niemal cała lista 100 najbogatszych. Jednym z nielicznych wyjątków jest drugi najbogatszy człowiek świata – Gautam Adani.

