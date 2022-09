Wini dopiął swego. Stoprocent wraca na rynek

To już pewne, marka Stoprocent wróci na rynek. Jak donosi Winicjusz "Wini" Bartków, plan jej reaktywacji powiódł się dzięki akcji zbierania niezbędnego kapitału. Zainwestować w Stoprocent mógł każdy. Wystarczyło zakupić udziały w firmie za pośrednictwem oficjalnej strony marki. Sukces akcji emisyjnej oznacza, że już niedługo na rynku pojawią się nowe kolekcje ubrań z logo, które nieodzownie kojarzy się z rozwojem kultury hip-hopowiej w Polsce.

Marka, która ma głos

Na początku września w wywiadzie dla "Wprost" Wini zapewniał, że ma bardzo ambitne plany na rozwój Stoprocent. – Kluczowe dla tożsamości naszej marki będą przede wszystkim dropy i tutaj będziemy chcieli wykazać się czymś innowacyjnym. Chcemy, żeby były mocno dopracowane pod względem kreatywnym. Zależy mi, żeby były to pomysły oparte o ciekawe i aktualne tematy, nierzadko istotne ze społecznego punktu widzenia - mówił wówczas.

Wini podkreślał również, że Stoprocent pozostanie marką słyszalną, która nie zamierza stronić od stanowczych i mocnych haseł. – Marka Stoprocent zawsze będzie stawiała silny przekaz, bo taki mamy charakter i taką odzież produkujemy. Są ubrania, które nosisz po to, by nie chodzić nago i przy okazji wyglądać w miarę modnie, ale są też marki, które określają pewien lifestyle i mają coś do powiedzenia. Stoprocent znajduje się właśnie w tej grupie marek mających głos. Przy tym wszystkim, pamiętamy oczywiście o tym, że ważna jest sama odzież, bo za komunikatem musi podążać też jakościowy towar – przekonywał.

Wszyscy, którzy chcieliby jeszcze zainwestować w markę Stoprocent mają na to szansę wyłącznie do godziny 00:00 w nocy z 21 na 22 września. Wóczas zamknięty zostanie moduł emisyjny na oficjalnej stornie marki.

