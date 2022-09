Uwaga! TVN: Córka straciła nerkę przez uszkodzoną trampolinę. Na odszkodowanie czekali latami

Nastoletnia Ksenia miała poważny wypadek na trampolinie. Z powodu ewidentnych uszkodzeń miejskiego sprzętu, dziewczynce należały się pieniądze z ubezpieczenia miasta. Choć ubezpieczyciel zrobił wszystko, co powinien, to ofiara została przez lata bez grosza. Jak to możliwe?

Nastoletnia Ksenia, w jeden z październikowych wieczorów, poszła z koleżankami na plac zabaw, by poskakać na trampolinach.

– Skacząc, zahaczyłam nogą o kawałek trampoliny, w miejscu, gdzie był goły beton. Straciłam równowagę i uderzyłam w beton – opowiada Ksenia. Dziewczyna trafiła do szpitala. – Usłyszałam, że pękła jej nerka i wszystko krwawi do środka, że mamy zostać w szpitalu i do rana modlić się o cud. Nie dawali jej wielu szans na przeżycie – przyznaje Małgorzata Cichocka-Spałka, matka Kseni.

Walką o życie 12-latki, niewielkie Pabianice, żyły przez kilka miesięcy. Lekarze musieli usunąć dziewczynce jedną nerkę. Długo zmagali się z uszkodzeniami wątroby i śledziony. Tymczasem ojciec Kseni postanowił sprawdzić, dlaczego doszło do upadku.

– Następnego dnia po wypadku córki nagrałem filmik, na którym widać uszkodzenie trampoliny. Brakujący kawałek [gumowej nawierzchni – red.] leżał przy pobliskim drzewie. Odsłonięte miejsce, to miejsce, gdzie córka uderzyła w beton – wskazuje Robert Spałka.

W tej sytuacji rodzice Kseni postanowili, że będą zabiegać o odszkodowanie od miasta, które było odpowiedzialne za złe zabezpieczenie placu zabaw. – W szpitalu skontaktował się ze mną jakiś pan. Powiedział, że wywalczy za mnie odszkodowanie. Prześle mi pieniądze, a ja nie będę musiała chodzić po urzędach i nie będę musiała nic robić. Sam nas znalazł – mówi pani Małgorzata.

Firma odszkodowawcza

Rodzice Kseni podpisali umowę z firmą Euco – dużą kancelarią, która od lat zajmuje się walką, w imieniu klientów, o wypłatę jak najwyższych odszkodowań. Po uzyskaniu pieniędzy od towarzystwa, gdzie ubezpieczone były Pabianice, pośrednik miał zatrzymać 20 proc. tytułem prowizji, a pozostałą kwotę w ciągu dwóch tygodni przelać na subkonto Kseni.

– Firma odszkodowawcza chciała dążyć do sprawy sądowej – mówi ojciec Kseni. – Obiecywali, że wywalczą pieniądze w ciągu mniej więcej miesiąca i wpłynie pierwsza transza. I w kolejnych ratach reszta – precyzuje matka Kseni.

– I zaczęły się pojawiać ciągłe ponaglenia o dosyłanie dokumentacji, zarówno medycznej, jak i różnych oświadczeń. Wszystko przesyłaliśmy. Niezwłocznie. Ale nastała cisza. Zaczęła się epoka koronawirusa. Wtedy nie walczyliśmy, nie pieniądze były najważniejsze. Najważniejsza była córka, a my spokojnie czekaliśmy– tłumaczy pan Robert.

W tym czasie listonosz przyniósł rodzicom Kseni propozycję ugody od ubezpieczającego Pabianice towarzystwa. Wydawało się, że sprawa jest rozwiązana.

– Chcieli zawrzeć porozumienie na kwotę 60 tys. zł. Trzeba było tylko podpisać ugodę i pieniądze byłyby od ręki – opowiada ojciec Kseni. I zaznacza: – Pani z biura odszkodowawczego roześmiała mi się przez telefon, mówiąc: „Ugodę, to może zawrzeć każdy dureń, a tutaj trzeba walczyć w sądzie o pieniądze, bo ugodą zamyka się dalszą drogę”.

Uspokojona obietnicą uzyskania dodatkowych kilkudziesięciu tysięcy złotych rodzina czekała na efekty pracy firmy odszkodowawczej, pokrywając z własnej kieszeni wysokie koszty leczenia i rehabilitacji. Po kolejnych kilku miesiącach matka Kseni postanowiła u źródła sprawdzić, na jakim etapie jest sprawa w sądzie.

– Poszłam do sądu i usłyszałam, że nie ma tam żadnych moich ani córki papierów – mówi pani Małgorzata.

– Postanowiłem zadzwonić do firmy. Zapytałem, o co tutaj chodzi. Niestety, nie uzyskałem odpowiedzi. Później żona dostała maila, by przesłać oświadczenie majątkowe, kolejne, bo ponoć brakuje im do sprawy. Wysłaliśmy to, dostali – opowiada pan Robert.

– Od tamtej pory nastąpiła cisza. Telefony są głuche. Można dzwonić dwa dni non-stop i nie odbiorą telefonu – dodaje ojciec Kseni.

Kilka tygodni temu zdesperowani rodzice zadzwonili bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Dowiedzieli się, że niemal natychmiast po wypadku ubezpieczyciel z własnej woli przekazał na konto pośrednika w dwóch transzach blisko 40 tys. zł.

– 19 grudnia 2019 roku było to 17,6 tys., a druga transza 14 lutego 2020 roku i było to 21,7 tys. – usłyszeliśmy.

– Jak dowiedziałem się, że ubezpieczyciel wypłacił pieniądze firmie odszkodowawczej, napisałem do nich maila. I została odbita piłeczka, w postaci takiej, że rzekomo nie posiadają mojego numeru konta bankowego. A mieli numer konta – przekonuje pan Robert.