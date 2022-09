Marnujemy rocznie prawie 5 mln ton jedzenia. To efekt m.in. błędnego zrozumienia dat ważności

29 września, czyli w przyszły czwartek będziemy obchodzili Międzynarodowy Dzień Świadomości nt. Strat i Marnotrawstwa Żywności. Dane w tym zakresie są zatrważające. Okazuje się, że w Polsce marnujemy 4,8 mln ton żywności rocznie, co oznacza, że przeciętny Kowalski wyrzuca w tym czasie 153 kg jedzenia. Niespełna 88 mln ton żywności marnuje się w Unii Europejskiej, co jest efektem błędnej interpretacji oznaczeń na opakowaniach.

Co oznacza błędna interpretacja oznaczeń na opakowaniach? Większość z nas nie zwraca uwagi na różnicę pomiędzy „najlepiej spożyć przed” i „należy spożyć do”. Zmienić ma to uruchomiona właśnie kampania To Good To Go „Często Dobre Dłużej” w którą włączyły się sieci handlowe, które zobowiązały się do umieszczania specjalnych oznaczeń na swoich produktach. Oznaczenia z napisem: „Często Dobre Dłużej: Popatrz, Powąchaj, Posmakuj” znajdą się na opakowaniach ponad 140 produktów.

Co możemy jeść po terminie?

– Etykieta instruuje – jeśli termin „najlepiej spożyć przed” minął, zamiast wyrzucać: popatrz, powąchaj, posmakuj! To jedyny i skuteczny sposób, aby ocalić przeterminowane jedzenie. Podpowiadamy: dziś w dobrym tonie jest podać jedzenie uratowane przed zmarnowaniem! Zupa krem z pomidorami z puszki po terminie? Włoski makaron, na opakowaniu którego data już minęła? To po prostu brzmi elegancko! Przecież cukier po terminie też jest słodki, a przy konserwach nie trzeba być aż tak konserwatywnym, jeśli chodzi o daty minimalnej trwałości – podkreśla To Good To Go.

Makaron, cukier to tylko niektóre produkty, które można spożywać po terminie. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z produktami na których opakowaniach widnieje napis: „należy spożyć do”. Tych produktów nie należy spożywać po wskazanej dacie. Dotyczy to np. wędlin, mięsa, czy ryb.

– O ile kiedyś konsumpcja produktów po terminie budziła szereg wątpliwości i kojarzyła się z problemami żołądkowymi, teraz zaczynamy dostrzegać, że jedzenie jest “Często Dobre Dłużej”. Już na ponad 140 ulubionych produktach Polaków umieściliśmy specjalne piktogramy „Często Dobre Dłużej: Popatrz, Powąchaj, Posmakuj”, zachęcające do korzystania ze swoich zmysłów, aby ocenić czy produkt dalej nadaje się do spożycia. To rewolucja, do której przyłączyło się wielu producentów żywności. Cel jest jeden – nie marnować! – podkreśla Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go w Polsce.

Na zmianę etykiety zdecydowało się 26 firm działających w Polsce. Są to m.in. Danone, Winiary, Frosta, Auchan, Kaufland, Soligrano, Herbapol, Pan Pomidor, czy Wege Siostry.

Czytaj też:

DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy