Dom Byersów na sprzedaż. Niezwykła okazja dla fanów „Stranger Things”

Niezwykła okazja dla fanów serialu Stranger Things. Jedno z najważniejszych miejsce w serialowym miasteczku Hawkins właśnie trafiło na sprzedaż. Chodzi o dom, w którym mieszkali Will, Jonathan i ich matka Joyce. To w tej posiadłości, w pierwszym sezonie serialu rozwieszone były charakterystyczne światła i wymalowany alfabet, co pozwalało na komunikację z Willem. Jest to jeden z najbardziej znanych obrazków z serialu.

Nie Hawkins, a Fayetteville

Posiadłość z fikcyjnego miasteczka Hawkins w rzeczywistości znajduje się na przedmieściach Fayetteville pod Atlantą w stanie Georgia na południowym-wschodzie Stanów Zjednoczonych. Dom zbudowany w 1900 roku to niewielki, parterowy budynek z trzema sypialniami, dwoma łazienkami i werandą. Agent sprzedający nieruchomość nie ukrywa, że nowy nabywca musi się liczyć z koniecznością przeprowadzenia gruntownego remontu, chyba że ma inny pomysł na nieruchomość.

A pomysłów jest kilka. Pierwszy z nich nasuwa się sam, gdyż jak zaznaczono w ofercie, dom jest niezwykle popularny wśród fanów serialu, przez co jest bardzo często odwiedzany. Dla jednych może być to wielka wada, inni mogą chcieć to potraktować jako szansę na zarobek. W ofercie zasugerowano bowiem, że nieruchomość może zostać wykorzystana jako dom na wynajem krótkoterminowy i oferowany w serwisach typy Booking, czy Airbnb. Zdaniem agenta, oceniając po popularności wśród turystów, raczej nie byłoby problemu z obłożeniem.

Drugi pomysł to gruntowny remont i korzystanie z faktu, że dom znajduje się w bardzo ustronnym, zalesionym miejscu. Trudno będzie go jednak ukryć przed turystami.

Dom Willa za 300 tys. dolarów

Przed zakupem nie odstrasza też cena. Za dom i należący do niego duży teren, trzeba zapłacić 300 tysięcy dolarów, co stanowi średnią cenę nieruchomości w okolicy. Jeśli więc ktoś chce kupić dom Byersów, to musi się szybko decydować, gdyż prawdopodobnie wpłynęło już wiele ofert od osób, które mają plan na wykorzystanie tej nieruchomości.

