Petru krytykuje propozycje Tuska. Mówi też o frajerstwie związanym z 500 plus

Ryszard Petru, założyciel i pierwszy szef Nowoczesnej był gościem piątkowej „Porannej rozmowy RMF FM”. Ugrupowanie to jest dzisiaj częścią Koalicji Obywatelskiej, której główną składową jest Platforma Obywatelska. Petru pytany był o propozycje programowe PO. Krytycznie odniósł się m.in. do koncepcji przedstawionej przez lidera tej partii Donalda Tuska, dotyczącej czterodniowego tygodnia pracy.

– Polska jest na dorobku i są zawody, gdzie to jest niemożliwe (...) Rozumiem, że są informatycy, którzy mają zadanie do wykonania i mogą wykonać X programów w cztery dni, a mogliby to robić w pięć, a na przykład jeżeli chodzi o nauczycieli, urzędników, to dobrze wiemy, że gdyby mieli krócej pracować, to pewnej pracy nie wykonają, nie mówiąc o pracownikach fabryk, rolnikach – przekonywał Petru. – Nie stać nas na cztery dni pracy. Jest to działanie, które spowoduje wolniejszy wzrost gospodarczy – dodał.

Były poseł podkreślał, że populistyczne propozycje opozycji „to tylko będzie to woda na młyn PiS-u, bo PiS jest partią populistyczną i jest w stanie wyrzucić każde pieniądze z budżetu”. Unikał jednak odpowiedzi na pytanie o to, czy uważa Donalda Tuska za populistę.

Petru o pobieraniu 500 plus. „Trzeba być frajerem”

W internetowej części rozmowy pojawił się wątek programów socjalnych. Petru podkreślał, że „nie można zatrzymać wszystkich programów socjalnych jednocześnie walcząc z inflacją”. Zdaniem byłego szefa Nowoczesnej trzynasta i czternasta emerytura powinny zostać zlikwidowane, zaś emeryci powinni otrzymać podwyżki, które „zrekompensują wzrost inflacji”. Z kolei zasady przyznawania 500 plus powinny ulec zmianie. – 500 plus powinno być wyłącznie dla niezamożnych – uważa były poseł.

Petru, który głosował przeciwko wprowadzeniu programu „Rodzina 500 plus”, przyznał, że sam pobierał świadczenie, gdyż – jak stwierdził: „trzeba być frajerem, by nie brać pieniędzy, kiedy ktoś je rozdaje”.

