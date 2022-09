Praca zdalna. Szefowie uważają, że w domu jesteśmy mniej wydajni

W badaniu Microsoftu dotyczącym wydajności pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie wzięło udział ponad 20 tys. osób z 11 krajów. Z badania którego szczegóły podaje BBC wynika, że aż 87 proc. pracowników uważa, że pracując w domu są tak samo, a nawet bardziej wydani jak w biurze. Problem w tym, że 80 proc. biorących udział w badaniu pracodawców jest innego zdania. – Oznacza to, że istnieje prawdziwy rozdźwięk pod względem oczekiwań i tego, co czują pracownicy – komentuje w rozmowie z BBC Satya Nadella, dyrektor generalny Microsoftu.

Nadella podkreśla, że spór w tej kwestii będzie musiał zostać rozstrzygnięty, ponieważ miejsca pracy prawdopodobnie już nigdy nie będą takie same jak w okresie przed pandemią. O tym, że pracodawcy zmagają się obecnie z być może największą w historii zmianą wzorców pracy mówi w rozmowie z BBC również Ryan Roslansky, szef LinkedIn należącego do Microsoftu.

Szczyt ofert pracy zdalnej za nami?

Roslansky zwraca uwagę na fakt, że o ile liczba ofert pracy zdalnej na Linkedln gwałtownie wzrosła w czasie pandemii, to aktualne dane wskazują, że szczyt w tym zakresie minął. Z danych, które szef serwisu przytacza wynika, że na ok. 14-15 mln ofert pracy, które zwyczajowo pojawiają się na Linkedln, przed pandemią zaledwie 2 proc. dotyczyło home office. Jeszcze kilka miesięcy temu było ich 20 proc., ale już w tym miesiącu odsetek ten zmniejszył się do 15 proc.

W czasach dotkliwych niedoborów siły roboczej pracodawcy muszą wykonać o wiele więcej wysiłku niż kiedyś w zakresie rekrutacji, ale też zatrzymania dotychczasowych pracowników. Dyrektor generalny Microsoftu przyznaje, że dotyczy to również jego firmy.

Pracownicy firmy Microsoft mogą pracować w domu do 50 proc. czasu pracy. Więcej wymaga zgody kierownictwa lub przejścia na pracę w niepełnym wymiarze godzin. BBC zwraca uwagę, że wiele firm miało trudności ze stworzeniem możliwości pracy zdalnej swoim pracownikom. Przypomniano w tym kontekście szefa Tesli Elona Muska, który zażądał od pracowników wykonywania swoich obowiązków 40 godzin tygodniowo w biurze. „Jeśli się nie pojawisz, założymy, że zrezygnowałeś” – napisał Musk.

