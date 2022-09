Kanada nałoży sankcje na osoby odpowiedzialne za śmierć 22-latki w Iranie

Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami, że jego kraj nałoży sankcje na dziesiątki osób i organizacji w Iranie – w tym tzw. policję moralności – w związku ze ze śmiercią 22-letniej Iranki kurdyjskiego pochodzenia Mahsy Amini.

– Widzieliśmy, jak Iran raz po raz lekceważy prawa człowieka, teraz widzimy to po śmierci Mahsy Amini i tłumieniu protestów – powiedział szef kanadyjskiego rządu, cytowany przez Agencję Reutera. – Dzisiaj ogłaszam, że wprowadzimy sankcje na dziesiątki osób i podmiotów, w tym na tak zwaną policję moralności – dodał.

Poza członkami policji moralności sankcji mogą spodziewać się członkowie dowództwa irańskich Strażników Rewolucji. Zwracając się do kobiet protestujących w Iranie i tych, które je wspierają, Trudeau powiedział: „Jesteśmy z wami”.

Niejasne okoliczności śmierci 22-latki

22-letnia Amini, która podróżowała z rodziną z irańskiego Saghghez do Teheranu, została aresztowana 13 września przez patrol policji moralności za zbyt luźne nakrycie głowy, przez co – zdaniem funkcjonariuszy – jej włosy były niedostatecznie zasłonięte. Następnie została przeniesiona do Centrum Policji Bezpieczeństwa Moralnego. Kilka godzin później została przewieziona karetką do szpitala Kasari, gdzie zmarła 16 września.

Śmierć 22-latki wywołała protesty w Teheranie, które później rozprzestrzeniły się na cały kraj. Członkowie rodziny Amini oskarżyli o jej śmierć policję, w ich ocenie po aresztowaniu kobieta została pobita w policyjnej furgonetce i doznała kilku ciosów w głowę. Policja odrzuca te zarzuty podkreślając, że Amini zmarła na atak serca. Najbliżsi 22-latki twierdzą, że nie cierpiała ona na schorzenia kardiologiczne.

Czytaj też:

Co najmniej 76 zginęło po gwałtownych protestach w Iranie. Władze rzucają oskarżenia pod adresem USA