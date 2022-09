PGG znów podniesie ceny? Ekogroszek może kosztować 2000 zł

Z informacji portalu Spider's Web wynika, że Polska Grupa Górnicza (PGG) planuje podniesienie ceny węgla w swoim sklepie. Jeśli doniesienia te potwierdzą się, będzie to już trzecia w ostatnich tygodniach podwyżka. Pierwsza miała miejsce 16 sierpnia, zaś druga 8 września, czyli niespełna trzy tygodnie temu. – Wychodząc naprzeciw wyjątkowemu zapotrzebowaniu rynku na węgiel Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku. W tym celu musi ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne, co skutkuje m.in. korektą cen opału o ok. 20 proc. w sklepie internetowym PGG S.A. od 8 września 2022 r. – informowało wówczas PGG, podkreślając, że ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych „nadal należą do najniższych na rynku”.

Ekogroszek za 2000 zł?

Rzeczywiście, mimo ostatnich podwyżek, w sklepie PGG wciąż można kupić najtańszy ekogroszek na rynku (obecnie za ok. 1770 zł), a zwykły węgiel kosztuje nie więcej niż 1500 zł (na Allegro niektóre oferty sięgają 5000 zł). U progu sezonu grzewczego zainteresowanie surowcem jest więc ogromne. Nie można wykluczyć, że po zmianach ceny ekogroszku zbliżą się do poziomu 2000 zł.

Trzecie w ostatnim czasie podniesienie cen węgla to jednak nie wszystkie zmiany planowane przez PGG. Z informacji portalu wynika, że zmniejszy się również możliwa do kupienia ilość węgla – początkowo było to 5 ton, obecnie można kupić maksymalnie 3 tony, po zmianach będzie to 1,5 tony. Nie zmienią się limity dotyczące ekogroszku (obecnie można kupić nie więcej niż tonę).

Zmiany mogą zostać wprowadzone już w najbliższy czwartek bądź w przyszłym tygodniu. Węgiel w e-sklepie PGG można kupić wyłącznie we wtorki i czwartki o 16:00.

