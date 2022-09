KNF nakłada 20 milionów złotych kary na Leszka Czarneckiego

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w głośnej sprawie Getin Noble Banku. Ogromną karę musi zapłacić właściciel instytucji Leszek Czarnecki. Jak napisano, kara została nałożona „za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez Leszka Czarneckiego i LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (obecnie Haarlem) akcji Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA; „Bank”), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank SA oraz 50% jego kapitału zakładowego” - czytamy w komunikacie KNF.

KNF tłumaczy decyzję

Skąd tak gigantyczna kara nałożona na Leszka Czarneckiego. Komisja Nadzoru Finansowego nie ma wątpliwości, że to właśnie większościowy właściciel powinien ponieść największe konsekwencje. To on doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji banku.

„Leszek Czarnecki jest podmiotem dominującym, posiadającym bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotów zależnych większość akcji w kapitale zakładowym Banku. Jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku. Zna więc sytuację finansową Banku, jego potrzeby kapitałowe, nieskuteczność działań realizowanych przez Bank w kierunku poprawy tej sytuacji oraz oczekiwania nadzoru. Pomimo tego, nie wykonał zobowiązania inwestorskiego i nie podejmuje działań, które doprowadziłyby do wypełnienia przez Bank kapitałowych wymogów regulacyjnych” - czytamy w komunikacie.

