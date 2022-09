Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Co z roszczeniami frankowiczów?

Zgodnie z komunikatem KNF wszystkie lokaty klientów restrukturyzowanego banku, jak i kredyty hipoteczne w złotówkach zostają przejęte przez Bank BFG S.A. Na potrzeby pokrycia strat Getin Noble Banku zostają umorzone akcje oraz wyemintowane przez tę instytucję obligacje.

Co zaś z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty obcej? Nie zostają one przejęte przez Bank BGF S.A. W komunikacie KNF czytamy: „Wśród wyłączeń znajdują się m.in. prawa majątkowe i zobowiązania dotyczące umów kredytów hipotecznych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych kursem waluty obcej wraz z roszczeniami z nich wynikającymi”. Warto zauważyć, że mowa tutaj nie tylko o prawach majątkowych banku, czyli prawie do domagania się zapłaty raty kredytu, ale również o zobowiązaniach banku związanych z felernymi umowami. Chociaż oficjalne komunikaty na ten temat milczą, powyższa decyzja oznacza zwiększone ryzyko nieodzyskania przez klientów banku środków nadpłaconych ponad uzyskany kapitał po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy kredytowej.