Zniesienie sankcji wobec Rosji w zamian za niższe ceny energii? Znamy opinię Polaków

Wzrost cen surowców energetycznych jest następstwem wojny Rosji z Ukrainą i sankcji wprowadzonych przez Zachód na Moskwę. Jest to jeden z wiodących czynników napędzających inflację w Polsce (z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wrześniu wyniosła ona 17,2 proc.), jak również w Europie (we wrześniu inflacja w strefie euro wyniosła 10 proc.).

Pracownia SW Reserach w sondażu dla rp.pl zapytała Polaków, czy opowiadają się za zniesieniem bądź złagodzeniem sankcji wobec Rosji w zamian za obniżenie ceny energii.

Polacy nie mają wątpliwości

Na pytanie: „Czy Pani/Pana zdaniem Zachód, by obniżyć ceny energii, powinien złagodzić lub wycofać się z sankcji nałożonych na Rosję?”, zaledwie 15,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Aż 59,7 proc. respondentów było natomiast na „nie”. Blisko co czwarty badany nie miał zdania w tej kwestii.

– Sprzeciw wobec ewentualnego złagodzenia sankcji częściej wyrażają mężczyźni (67 proc.) niż kobiety (54 proc.). Odsetek respondentów negatywnie oceniających pomysł wycofania się z obostrzeń nałożonych na Federację Rosyjską rośnie razem z wiekiem (43 proc. – osoby do 24 roku życia, 68 proc. – osoby powyżej 50 lat). Łagodniejszą postawę wobec Rosji krytycznie oceniają 2 na 3 osoby posiadające wyższe wykształcenie i 68 proc. osób o dochodzie mieszczącym się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Złagodzenie sankcji za niewłaściwe uważa blisko 3/4 respondentów z największych miast – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, cytowany przez rp.pl.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 września 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

