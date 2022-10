5 mld euro pożyczek dla Ukrainy. Jest zgoda KE

Komisja Europejska podpisała zgodę na wypłatę Ukrainie 5 mld euro bardzo tanich pożyczek. Zielone światło dla przekazania środków ogarniętemu wojną kraju wyraził w połowie września Parlament Europejski i kraje unijne.

Pożyczka ta jest drugą transzą pakietu pomocowego o wartości 9 mld euro, który został zapowiedziany w maju. Unia Europejska - jak przypomina Informacyjna Agencja Radiowa - przekazała jednak do tej pory tylko miliard euro bo państwa członkowskie spierały się co do gwarancji pożyczek. Udało się jednak przełamać impas w sprawie wypłaty 5 mld euro, co oznacza, że w ramach pakietu pozostaje do przekazania jeszcze 3 mld euro.

Pieniądze na najpilniejsze potrzeby

5 mld euro - jak podkreśla wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis - Ukraina będzie mogła przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby, czyli np. wypłatę wynagrodzeń czy emerytur. Za pożyczkę podziękował premier Ukrainy. Denys Szmyhal podkreślił, że jest to „kolejny gest Unii pomagającej Ukrainie w wygraniu wojny, odbudowie i dążeniu do europejskiej przyszłości”.

Pierwszą transzę środków Kijów otrzyma w połowie tego miesiąca, a kolejne jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia amerykański Senat przyjął prowizorium budżetowe wraz z pakietem pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy w wysokości 12,3 mld dolarów. Ustawa upoważnia też prezydenta USA do przekazania Ukrainie broni z amerykańskich arsenałów o wartości 3,7 mld.

