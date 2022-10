Waloryzacja emerytur w przyszłym roku. Wiemy, ile wyniesie minimalne świadczenie

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej przedstawiło założenia projektu w sprawie przyszłorocznej waloryzacji emerytur. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli ministerstwa (mówił o tym w ostatnich wywiadach m.in. wiceszef resortu Stanisław Szwed), wskaźnik waloryzacji wyniesie 113,8 proc. Resort proponuje również, by minimalna waloryzacja nie mogła być niższa niż 250 zł. Ma to zapewnić zachowanie realnej wysokości świadczeń, pomimo wysokiej inflacji.

Jak wyjaśnia w rozmowie z Business Insider Polska Tomasz Lasocki z Katedry Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, oznacza to, że emerytura minimalna zostanie podniesiona o 250 zł. Ile zatem mogą otrzymać seniorzy? Obecnie minimalne świadczenie wynosi 1338,44 zł. Po podwyżce będzie to natomiast 1588, 44 zł. Tyle samo wyniesie renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie natomiast 1191,33 zł.

Wskaźnik waloryzacji może się zmienić

Dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego zwraca uwagę w rozmowie z portalem, że ostateczny wskaźnik waloryzacji może być inny niż obecnie zapowiadany. — Fakt, że teraz planowany wskaźnik wynosi 113,8, proc., to nie oznacza, że taki będzie w marcu przyszłego roku. Wtedy będzie brana już pod uwagę inflacja ogłaszana przez GUS. Można założyć, że będzie wyższa, a zatem waloryzacja od 1 marca raczej będzie wyższa. O ile, nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć — tłumaczy ekspert.

Poza waloryzacją emerytur seniorzy mogą liczyć w przyszłym roku na trzynastą emeryturę, która od kilku lat jest wypłacana w kwietniu. Niemal pewna jest również kolejna wypłata czternastej emerytury. W sobotę podczas spotkania z mieszkańcami i sympatykami w Kołobrzegu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie to świadczenie stałe. – „Czternastkę” chcemy zmienić w trwałe świadczenie. Nie takie jednoroczne, jak było początkowo planowane, tylko trwałe. Co roku będzie czternastka – zapowiedział szef partii rządzącej.

