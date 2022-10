500 plus z progiem dochodowym? Ważna deklaracja wiceministra finansów

Wiceminister finansów Artur Soboń był w poniedziałek gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl. Wiceszef resortu finansów pytany był m.in. o progi dochodowe w programach socjalnych, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie wydatków z budżetu.

– W pewnych rozwiązaniach dla najsłabszych mamy progi. Tam, gdzie to wsparcie jest powszechne, tych progów nie ma. Na stacji benzynowej nie ma progów – powiedział Soboń. – W programie 500 plus mogłyby być progi dochodowe i warto o tym rozmawiać – dodał.

Dopytywany o to, czy w rządzie trwają dyskusje nad wprowadzeniem progów dochodowych w programie 500 plus, Soboń odparł: „Rozmawiamy na temat różnych scenariuszy, bo sytuacja zewnętrzna jest dziś ekstremalnie trudna”.

Kryterium dochodowe kiedyś obowiązywało

Przypomnijmy, że program 500 plus uruchomiono w kwietniu 2016 roku. W początkowym okresie obowiązywało kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia na pierwsze dziecko (wynosiło ono 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego). Od lipca 2019 roku 500 plus przysługuje na każde dziecko, bez względu na dochód osiągany przez rodziców. Wypłata 500 plus kosztuje budżet państwa ok. 40 mld zł.

Z niedawnego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że 37 proc. Polaków chce podniesienia świadczenia do poziomu co najmniej 700 zł. 51 proc. respondentów sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu, a 12 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Czytaj też:

Poseł PiS „za” 500 plus dla kolejnej grupy społecznej. Bezdzietni nie dostaną nic?