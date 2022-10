Złoto tanieje. Dalsze spadki nieuniknione?

Ceny złota spadły w tym roku o ok. 9 proc., do ponad 1,6 tys. dolarów za uncję. Potencjał wzrostu kursu złota jest w ostatnich tygodniach – jak pisze "Rzeczpospolita" – ograniczony m.in. przez mocną korelację z silnym dolarem. Według ekspertów trzeba się przygotować na dalsze spadki.

– W ostatnich tygodniach obserwujemy spadek cen złota i w mojej ocenie nadal jest potencjał do przeceny. Jest to m.in. efekt silnego dolara, a szczególnie decyzji Fedu o walce z inflacją. Wszyscy więc czekają na kolejne podwyżki stóp procentowych w USA, a to oznacza umacnianie się dolara. Ta waluta jest teraz skorelowana z wyceną złota, więc cena tego kruszcu nadal może spadać – podkreśla cytowany przez gazetę Jarosław Żołędowski, prezes Mennicy Skarbowej.

Dlaczego nie należy skreślać złota?

Eksperci zwracają jednak uwagę na elementy, które przemawiają na korzyść wzrostu cen kruszcu. – Złoto wspierają obawy geopolityczne dotyczące m.in. zagrożenia nuklearnego ze strony Putina. Inwestorzy są również coraz bardziej zaniepokojeni jastrzębimi działaniami Fedu i tym, jak może to złamać rynek walut i obligacji – podkreślają eksperci Saxo Banku.

Na korzyść złota działa jeszcze jedna rzecz – znikome alternatywy. – Uncja złota kosztuje obecnie około 8 tys. zł, więc cena nie uległa dużej zmianie. Inflacja w Polsce utrzymuje się na poziomie 17 proc., a lokaty bankowe oferują oprocentowanie opiewające na około 7 proc., które oznacza realną stratę z inwestycji – tłumaczy prezes Mennicy Skarbowej.

Jarosław Żołędowski zwraca również uwagę na fakt, że obecnie coraz trudniej kupić mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem, gdyż deweloperzy wstrzymują nowe inwestycje. – W takim otoczeniu złoto nadal jest dobrą inwestycją, szczególnie w dłuższym terminie – podkreśla szef Mennicy Skarbowej.

