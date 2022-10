Niespodziewana decyzja RPP ws. stóp procentowych. Złoty reaguje

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 6,75 proc. To pierwsza taka decyzja od ponad roku – od października zeszłego roku do września br. RPP aż 11 razy decydowało się na podwyżkę stóp procentowych.

Dzisiejsza decyzja Rady spowodowała, że złoty zaczął gwałtownie słabnąć w stosunku do głównych walut: euro, dolara i franka.

Euro słabnie

Przed godziną 15.00, czyli niedługo przed decyzją RPP euro kosztowało blisko 4,81 zł, za dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić ok. 4,85 zł, zaś za franka szwajcarskiego prawie 4,94 zł. Po ogłoszeniu decyzji o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie kurs euro wzrósł do poziomu 4,84 zł, zaś dolar do blisko 4,90 zł. Coraz bliżej psychologicznej bariery 5 zł jest frank szwajcarski (4,97 zł).

– Stopy pozostały na poziomie 6,75 proc. Niespodzianka, która sprowadzi na Radę (przede wszystkim na prezesa) lawinę krytyki. Już pojawiają się info o przecenie PLN. Rzeczywiście kursy podskoczyły, ale przede wszystkim dlatego, że kurs EUR/USD traci 1 proc. Wg mnie to dobra decyzja RPP – komentuje na Twitterze Piotr Kuczyński, główny analityk Xelion.

– Bez zmian. Złoty tego nie lubi – skomentował na Twitterze Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

W komentarzu dla TVN 24 Sawicki podkreśla, że dzisiejsza decyzja RPP „może z jednej strony ucieszyć kredytobiorców, ale z drugiej uderzyć w złotego. Brak podwyżki skutkuje natychmiastowym wystrzałem kursu euro, dolara i franka”.

