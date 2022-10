Stopy proc. utrzymane. Raty nie wzrosną? Niekoniecznie

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. To pierwsza taka decyzja od października zeszłego roku, kiedy to rozpoczęła się trwająca blisko rok seria podwyżek stóp.

Brak dwunastej z rzędu podwyżki nie oznacza jednak, że kredytobiorcy mają powody do zadowolenia. Wszystko przez tzw. wskaźnik WIBOR. To od niego zależy wysokość oprocentowania kredytu i tym samym wysokość płaconych rat.

WIBOR ostro w górę

Banki stosują stawkę WIBOR 3M (co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące licząc od momentu uruchomienia kredytu), bądź WIBOR 6M (w tym wypadku oprocentowanie jest aktualizowane co pół roku). WIBOR 3M w ostatnich dniach wzrósł do poziomu 7,31 proc., co jest najwyższym poziomem od 20 lat (w październiku 2002 roku wynosił 7,68 proc.). Z kolei WIBOR 6M wynosi 7,47 proc., najwięcej od września 2002 roku (8,19 proc.). Wartość WIBOR 3 M – jak zauważa TVN 24 – jest o 3,25 proc. wyższa niż przed trzema miesiącami, zaś WIBOR 6M o blisko 50 proc. niż sześć miesiące temu. Dla kredytobiorców oznacza to, że gdy otrzymają zaktualizowaną wysokość raty kredytu, to będzie ona wyższa.

– Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stóp procentowych, ale WIBOR wzrósł, więc raty kredytów hipotecznych i tak wzrosną – podkreśla cytowany przez TVN 24 Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Wysokość raty kredytów po wzroście WIBOR

Ekspert przedstawia wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych we wrześniu zeszłego roku na 25 lat z marżą na poziomie 2,1 proc., po ostatnim wzroście wskaźników WIBOR. Z wyliczeń wynika, że np. rata kredytu na 100 tys. zł wzrosła z początkowego poziomu 446 zł do 861 zł, już po ostatniej podwyżce. Z kolei rata kredytu na 300 tys. zł wzrosła w tym czasie z 1337 zł do 2582 zł. W przypadku kredytu na 500 tys. zł, początkowa rata wynosiła 2228 zł, a obecnie jest to 4303 zł.

