Sejm przyjął ustawę antylichwiarską

Sejm przyjął dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Tzw. ustawę antylichwiarską poparło 303 posłów, 11 było przeciw, a 130 wstrzymało się od głosu.

O przyjęcie przepisów apelowało w środę kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości. – Liczymy na to, że ustawa antylichwiarska uderzająca w fortuny, jakie kosztem Polaków zyskują firmy pożyczkowe, zostanie przegłosowana przez Sejm – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, dodając, że „obowiązkiem państwa jest ustrzec Polaków przed zagrożeniem lichwiarskimi pożyczkami".

Szef resortu sprawiedliwości podkreślał, że Polska przez długie lata pod względem ochrony przed lichwą nie należała do kategorii państw cywilizowanych. – Lichwiarze czuli się bezkarni, mogli naciągać setki tysiące na zobowiązanie, które czyniły ich często niewolnikami na całe życie – ocenił Ziobro.

Ustawa antylichwiarska. Jakie zmiany?

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zwraca uwagę, że ustawa antylichwiarska zakłada precyzyjne określenie, gdzie zaczyna się lichwa. – Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badania zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi – wyjaśniał wiceszef resortu sprawiedliwości.

Nowe przepisy – jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości – kończą m.in. z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty. Nie będzie można do woli doliczać prowizji i marży, co prowadzi do sytuacji, że nieświadomi klienci mają często problemy w spłacie rzekomo atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Maksymalny limit dodatkowych opłat zostanie ustalony na 45 proc. całkowitej kwoty pożyczki w okresie trwania umowy. A jeśli klient zdecyduje się na rozłożenie rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły przekroczyć 25 proc (suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych).

