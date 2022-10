Ludzie zaniepokojeni zapowiedziami braku prądu i gazu. Wojewoda zapowiada kroki

Głupi żart czy próba wywołania paniki? W niedzielę wielu mieszkańców województwa zachodniopomorskiego dostało fałszywe smsy o tym, że rzekomo sztab działający przy wojewodzie zachodniopomorskim podjął decyzję o tym, że będą przerwy w dostawach prądu, a później być może, w następnych dniach, także w dostawach gazu. - To są wiadomości nieprawdziwe, to są wiadomości fałszywe- powiedział dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dodał, że wiadomości te mają zapewne na celu „wprowadzić zamęt, zdestabilizować sytuację, wprowadzić niepokój” wśród mieszkańców województwa. Zapewnił, że nie ma obecnie żadnego zagrożenia jeżeli chodzi o dostawy prądui również jeśli chodzi o dostawy gazu.

Wojewoda obiecał, że gdy tylko zostanie ustalone źródło tych wiadomości sms, taka informacja zostanie udostępniona.

PGE informuje o niezapłaconej fakturze? Nie dajcie się nabrać

Granice województw nie stanowią ograniczenia dla oszustów, którzy podszywają się pod PGE i od co najmniej trzech tygodni rozsyłają smsy z informacją, że w związku z brakiem zapłaty w ciągu kilkunastu godzin odetną prąd. Również dostałam taki sms wraz z linkiem do płatności i w pierwszej chwili przestraszyłam się, że coś naprawdę jest na rzeczy. Zawahanie trwało kilka sekund, bo w smsie nic się nie zgadzało: przyszedł z prywatnego numeru, do tego adres, do którego odsyłała wiadomość, miał bardzo niepoważny adres. Zignorowałam, ale skoro ja na chwilę dałam się nabrać, to rozumiem, że osobom starszym, mniej obeznanym z technologią oraz tym, którzy zakładają dobre intencje innych osób mogą dać się nabrać. A to bardzo kosztowny błąd.

