Meta na „czarnej liście" Rosji. Dostęp do Instagrama będzie niemożliwy

Amerykański koncern Meta, właściciel m.in. Facebooka i Instagrama znalazł się na „czarnej liście" Rosji, a konkretnie na liście organizacji zaangażowanych w terroryzm i ekstremizm. Wpisu na listę dokonał we wtorek rosyjski organ nadzoru finansowego Rosfinmonitoring.

Dostęp do Instagrama i Facebooka niemożliwy

Decyzja ta oznacza, że dostęp do Facebooka, Instagrama, ale też do serwisu WhatsApp będzie z terytorium Rosji niemożliwy. W marcu – jak przypomina agencja TASS – sąd w Twerskoj uznał portale Instagram i Facebook za ekstremistyczne i zakazał dostępu do nich na całym terytorium Rosji.

W zeszłym tygodniu Rosja nałożyła grzywnę w wysokości 3 mln rubli (ok. 51 tys. dol.) na serwis TikTok za nieusunięcie treści naruszających lokalne przepisy dotyczące "propagandy LGBT". Serwisowi zarzucono, że „promuje nietradycyjne wartości, LGBT, feminizm i zniekształconą reprezentację tradycyjnych wartości seksualnych". Jeszcze wyższą karę w wysokości 4 mln rubli (ok. 68 tys. dolarów) moskiewski sąd nałożył na należący do Amazona serwis Twitch po ukazaniu się na platformie wywiadu z Ołeksijem Arestowyczem, doradcą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Koncern Meta – jak podają Wirtualnemedia.pl – zanotował w drugim kwartale tego roku wyniki poniżej oczekiwań. Wpływy zmalały o 1 proc. do 28,82 mld dolarów, a zysk netto z 10,39 do 6,69 mld dolarów. Spadki tłumaczono słabą koniunkturą reklamową. Koncern podkreśla, że nie spodziewa się poprawy w danych za trzeci kwartał br. Warto zauważyć, że po raz pierwszy zmalała kwartał do kwartału liczba użytkowników codziennie odwiedzających Facebooka. Przełożyło się to spadek kursu akcji w ciągu jednego dnia o 26 proc., a z kapitalizacji koncernu ubyło rekordowe 195 mld dolarów.

