Zainwestowali w OZE. Sprawdzono, czy nie żałują

Polacy coraz częściej montują odnawialne źródła energii (OZE), przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. Z danych, które przekazuje Agencja Rynku Energii wynika, że w ciągu roku moc fotowoltaiki w naszym kraju podwoiła się i na koniec maja przekroczyła 10,2 GW. W 2021 roku polski rynek pomp ciepła wzrósł aż o 66 proc. w porównaniu z rokiem 2020.

Zalety inwestycji w OZE

Pracownia ARC Rynek i Opinia w badaniu „Energetyczne wybory Polaków" przeprowadzonym na zlecenie Woltair Polska zapytała respondentów, którzy zainwestowali w pompy ciepła i fotowoltaikę, o to, jakie widzą zalety tych rozwiązań. Właściciele fotowoltaiki najczęściej wymieniali obniżenie rachunków (54 proc.), zwrot inwestycji (23 proc.) oraz darmową energię (10 proc.). Z kolei posiadacze pomp ciepła wskazywali przede wszystkim na oszczędność (40 proc.) i zwrot inwestycji (16 proc.), co dziesiąty ankietowany zwracał uwagę na bezpieczeństwo energetyczne.

Z badania wynika, że aż 85 proc. posiadaczy fotowoltaiki deklaruje, że spełnia ona ich oczekiwania. Wśród osób, które mają pompy ciepła podobną deklarację złożyło 82 proc. uczestników badania. Mniej więcej co trzeci posiadacz instalacji OZE planuje ich rozbudowę w ciągu najbliższych trzech lat.

„Opłacalność inwestycji w pompę ciepła nie spadnie”

Twórcy badania zwracają uwagę, że wobec rosnących cen prądu i spodziewanych kolejnych podwyżek ważne dla posiadaczy pomp ciepła będą zapowiedziane przez rząd działania osłonowe. W przyszłym roku Polacy za prąd zapłacą tyle samo, co w tym roku według ustalonych limitów – 2000 kWh w przypadku wszystkich gospodarstw domowych, 2600 kWh w przypadku rodzin z osobami niepełnosprawnymi i 3000 kWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Rządzący zapowiedzieli też, że posiadacze pomp ciepła otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł.

– Opłacalność inwestycji w pompę ciepła nie spadnie, bo cena energii elektrycznej wykorzystywanej przez pompę będzie dalej proporcjonalnie niższa w stosunku do ceny węgla i innych paliw stałych. Ogrzanie pompą domu o pow. 120m2 wymaga rocznie ok. 5 tys. kWh. 2000 kWh użytkownik kupi po starej cenie, kolejne 1000 kWh sfinansuje rządowy dodatek 1000 zł. Po komercyjnej cenie ok. 1,2 zł trzeba będzie dokupić 2000 kWh, co kosztować będzie 2500 zł. Jak szacują eksperci Woltair, roczny koszt użytkowania pompy ciepła wzrośnie w tym przypadku zaledwie o 200 zł – komentuje Paweł Biernatowski, General Manager Woltair Polska.

Badanie „Energetyczne wybory Polaków” zostało przeprowadzone przez firmę badawczą ARC na ogólnopolskiej próbie 600 dorosłych osób – właścicieli nieruchomości wymagających ogrzewania, zarówno posiadających, jak i nie posiadających instalacji OZE.

