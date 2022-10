Niezadowolenie z pracy. Ta grupa mówi o tym najczęściej

Wypalenie zawodowe i niechęć do pracy to uczucia, które kojarzą nam się raczej ze starszymi pracownikami, od lat wykonującymi swoje obowiązki. Tymczasem najnowsze badanie Pracuj.pl i Festiwalu Pracy JOBICON wskazuje, że najniższe zadowolenie z wykonywanej pracy występuje wśród przedstawicieli tzw. Generacji Z (18-24 lata). Jedynie 56 proc. z nich lubi wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Nieco lepiej wygląda sytuacja wśród przedstawicieli tzw. Generacji Y (25-34 lata), gdzie przyjemność z wykonywania zawodowych zadań deklaruje 59 proc. respondentów. Dla porównania, w grupie wiekowej 55-65 lat zadowolenie z pracy deklaruje aż 72 proc. badanych, zaś w grupie 45-54 lata – 65 proc.

40 proc. odczuwa zmęczenie

Badania pokazuje również, że ponad połowa badanych z Generacji Z i Y często lub bardzo często wyczekuje z niecierpliwością zakończenia dnia pracy, zaś 40 proc. odczuwa podczas wykonywania obowiązków zmęczenie bieżącymi zadaniami oraz chęć odcięcia się od myśli na ich temat. Co trzeci badany często ma poczucie przeładowania obowiązkami, odczuwa niechęć do rozpoczęcia nowego dnia pracy, a nawet deklaruje potrzebę dłuższej przerwy zawodowej.

Twórcy badania podkreslają, że powyższe wyniki to ważny sygnał i lampka ostrzegawcza dla pracodawców i obserwatorów rynku pracy. Intuicyjne i tradycyjne postrzeganie różnych grup pracowników sugerowałoby, że to właśnie osoby w najniższym wieku będą charakteryzować się największym entuzjazmem wobec zadań zawodowych – jako te dopiero „rozkręcające się” w karierze, najmniej zmęczone jej przebiegiem. Tymczasem tendencja okazuje się zupełnie odwrotna.

– Wyniki naszego badania podkreślają skalę wyzwania, z jakim mierzą się zarówno pracownicy z Generacji Z i Y, jak i zatrudniający ich pracodawcy. To pokolenia ambitne, dobrze wykształcone i biegłe cyfrowo, które ma duże atuty pozwalające rozwijać kariery. Z drugiej jednak strony skala i intensywność zmian świata pracy w ostatnich latach sprawia, że te grupy, znajdujące się na pierwszym etapie swoich karier, są szczególnie narażone na wypalenie czy trudności mentalne. Dlatego tak ważne jest, by przedstawiciele Generacji Z i Y potrafili zidentyfikować odpowiednich pracodawców, którzy pozwolą im odnaleźć odpowiedni balans i możliwości rozwoju. Warto szukać okazji do spotkań, podczas których kandydaci i pracodawcy mogą się spotkać i lepiej zrozumieć. Taką okazją mogą być targi pracy – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Receptą zmiana pracy?

Z badania wynika, że nastawienie wobec obecnej pracy są dla wielu osób z obu badanych grup istotnym motorem do zmiany miejsca zatrudnienia. W przypadku obu generacji blisko połowa respondentów nie ukrywa rozgląda się obecnie aktywnie za nowym miejscem zatrudnienia. Co więcej, nawet osoby nie szukające nowego miejsca zatrudnienia są otwarte na przyjęcie ciekawych ofert pracy. Aż 92 proc. badanych w grupie wiekowej 18 – 24 lata deklaruje, że rozważyłoby ofertę ciekawej pracy, jeśli pojawiłaby się w najbliższych miesiącach. W grupie 25-34 lata odsetek ten jest tylko nieznacznie niższy (87 proc.).

Czytaj też:

Sondaż: Polacy biednieją i to odczuwają. Oczekują pomocy od pracodawcówCzytaj też:

Praca tymczasowa w Polsce. Znaczący spadek pracowników