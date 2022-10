Złoty słabnie. Reakcja na niepokojące doniesienia z Brukseli

W poniedziałek przed południem złoty osłabił się względem główych walut. Za euro trzeba było zapłacić ok. 4,83 zł, za dolara amerykańskiego niemal 4,96 zł, zaś frank szwajcarski kosztowa ok. 4,95 zł. Tymczasem jeszcze w piątek wieczorem euro kosztowało niewiele powyżej 4,80 zł.

Złoty słabnie. Eksperci wyjaśniają powody

Jak wskazują ekonomiści Santander Banku Polska, polska waluta może negatywnie reagować na dzisiejsze publikacje o blokadzie środków unijnych dla naszego kraju. Według "Rzeczpospolitej" Polska może stracić ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności.

– Jest to związane z niewypełnieniem przez rząd jednego podstawowych warunków wypłaty tych środków związanego z Kartą Praw Podstawowych (prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu). Polska może teoretycznie realizować projekty w ramach zatwierdzonych programów, ale KE nie będzie realizowała płatności do momentu spełnienia wymaganych warunków (w poprzednich budżetach taki mechanizm nie istniał) – podkreślają ekonomiści Santander Banku Polska.

Ekonomiści banku zwracają uwagę, że „do czasu przywrócenia niezależności sądownictwa" Polska będzie otrzymywać ostatnie środki z budżetu na lata 2014-2020.

— Złoty rozpoczyna tydzień od osłabienia przy spokojnych rynkach światowych — komentuje Bartosz Sawicki, analityk walutowy cinkciarz.pl.

W komentarzu zamieszczonym na Twitterze Sawicki zwrócił uwagę, że już drugi raz w tym miesiącu złoty – w relacji do dolara – „odbił się" od bariery 4,80. – Już był w ogródku, już witał się z gąską... #EURPLN drugi raz w październiku odbił się od bariery 4,80 zamykającej drogę do mocniejszej korekty. Pierwszy raz po zatrzymaniu cyklu przez #RPP, a dziś po doniesieniach o braku dostępu do środków z nowego wieloletniego budżetu #UE – napisał Sawicki na Twitterze.

