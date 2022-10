Poszli na turniej sportowy i wygrali tonę ekogroszku. „Nagroda adekwatna do dzisiejszych czasów”

Klub sportowy ROW Rybnik świętował w niedzielę 90. urodziny. Przy okazji zorganizowanego na stadionie miejskim turnieju sportowego rozlosowano nagrody dla uczestników wydarzenia. Można było wygrać zegarki, drobny sprzęt AGD i tego rodzaju upominki. Przewidziano też nagrodę specjalną – jedno z najbardziej pożądanych ostatnio „trofeów”, czyli tonę ekogroszku.

W rozmowie z TVN24 rodzina, która wygrała tonę węgla, powiedziała, że nie wiedziała o losowaniu. Przyszli na mecz, bo to było marzenie ich syna i dawno mu to obiecali. Co do nagrody, to dobrze się złożyło, bo ogrzewają dom właśnie ekogroszkiem. Zapewnili, że wprawdzie mają już zaopatrzenie na najbliższe miesiące, ale zapas też się przyda.

– Nagroda adekwatna do dzisiejszych czasów, do zapotrzebowania społeczeństwa – dodał zwycięzca.

Nie m gwarancji zakupu węgla w sklepie PGG

Nagroda przedstawia nie byle jaką wartość, bo za cenę groszku trzeba zapłacić prawie 4 tys. zł i do tego mieć szczęście w sklepie PGG. Kilka dni temu informowaliśmy o ogromnym zainteresowaniu zakupami: „W trakcie sesji sprzedażowej węgiel chce kupić około 140 tysięcy klientów w jednej chwili, co przekłada się na około 400 tysięcy zapytań na sekundę (dla porównania przeciętny sklep internetowy ma co najwyżej 400 zapytań na sekundę)” – napisała Polska Grupa Górnicza.

Na swojej stronie PGG zamieszcza instrukcję zamawiania węgla, ale i tak nie wszyscy zainteresowani mogą złożyć zamówienie. Węgiel wystawiany jest kilka razy w tygodniu i zdarza się, że 5-6 minut po uruchomieniu sesji sprzedażowej węgiel znika – zostaje w całości wykupiony.

