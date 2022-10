Waloryzacja emerytur. Dziś rząd podejmie decyzję. Będzie inaczej niż do tej pory

Rada Ministrów zajmie się na wtorkowym posiedzeniu wysokością waloryzacji emerytur i rent. Według projektu waloryzacji emerytur i rent, który na początku października znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, zaproponowano modyfikację obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w zasadach wynikających z ustawy o emeryturach

Zmiany te będą polegały w szczególności na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej i do 1191,33 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Rząd planuje przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej: emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale jednocześnie przewidziana została gwarantowana minimalna podwyżka w wysokości 250 zł.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca.

13. i 14. emerytura zostają

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że 13. i 14. emerytura również są planowane w następnym roku. – Chcemy w ten sposób zabezpieczyć emerytów przed inflacją, która w tej chwili jest znaczącym utrudnieniem dla emerytów. Dlatego też kontynuujemy swoją politykę dodatkowych świadczeń emerytalnych, żeby tę grupę społeczną zabezpieczyć – powiedział Müller.

