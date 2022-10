500 plus wzrośnie do 800 plus? „Mocno rozważane"

W kwietniu przyszłego roku minie siedem lat od wejścia w życie programu „Rodzina 500 plus". Flagowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości debiutował w zupełnie innych warunkach gospodarczych niż obecnie. Według różnego rodzaju wyliczeń świadczenie jest dziś realnie warte ok. 350-380 zł, stąd co jakiś czas wracają dyskusje dotyczące możliwości jego waloryzacji.

W miniony weekend prezes PiS Jarosław Kaczyński w trakcie jednego ze spotkań powiedział, że „myśli się o waloryzacjach" 500 plus, ale jak zaznaczył „nie mogę w tej chwili nikomu niczego obiecać". Wcześniej o tym, że nie ma planów waloryzacji świadczenia mówiła w wywiadach dla Polsatu i TVP Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej (Maląg podkreślała, że rząd realizuje inne prorodzinne programy).

Będzie 800 plus?

Tymczasem jak informuje „Super Express" – powołując się na ważnego polityka PiS – 500 plus może w przyszłym roku wzrosnąć do 800 plus. – Z czymś do wyborów musimy pójść. 500 plus jest warte coraz mniej i trzeba zamienić 500 plus na 800 plus. W rządzie jest to mocno rozważane – mówi tabloidowi polityk PiS, którego nazwiska nie ujawniono.

Waloryzacja 500 plus miałaby nastąpić wiosną przyszłego roku, czyli u progu startu kampanii wyborczej do krajowego parlamentu. – Decyzja o podwyższeniu świadczenia ma z jednej strony pozyskać dla PiS nowych wyborców, bo 30-proc. poparcie nie jest wystarczające, a z drugiej utrzymać obecny elektorat, który ucierpiał przez inflację – komentuje w rozmowie z „Super Expressem" dr Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

