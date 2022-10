Polska ma nowego milionera. 18 października w Lotto rozbito kumulację

Na liście polskim milionerów pojawiła się właśnie kolejna osoba. Jest to szczęśliwiec, który poprawnie skreślił sześć liczb w losowaniu lotto z 18 października.

Jako że dokonała tego tylko jedna osoba, cała kumulacja trafi tylko na jej konto, a jest to ogromna kwota. Oficjalnie, w puli było 20,4 miliona złotych. Jednak finalnie, ze względów podatkowych zwycięzca otrzyma znacząco mniej, ale nadal będzie to kwota zmieniająca życie.

Powody do zadowolenia ma jednak także 80 osób, którym udało się poprawnie wytypować pięć liczb. Dzięki wysokiej kumulacji, za piątkę 18 października płacono aż 5114,40 zł. Czwórka oznaczała wygraną 193,40 zł.

Podatek od wygranej w lotto

Należy pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej w grach losowych, która przekracza 2280 złotych, należy odprowadzić podatek w wysokości 10 proc. kwoty. Nowy milioner będzie więc musiał oddać państwu około 2 mln złotych. Zrobi to jednak za niego Totalizator Sportowy, który wypłaca środki już uszczuplone o podatek.

Czy da się wygrać w lotto?

Jak znaleźć sposób na wygranie tej bajońskiej sumy pieniędzy, która odmieni nasze życie? Może istnieje jakiś wzór, jakaś zależność? Może wystarczy złamać jakiś tajny szyfr lub skreślić liczby odpowiadające ważnym dla nas datom? Niestety, nie ma sposobu na wygranie w Lotto. Swojego czasu Totalizator Sportowy wypuścił świetną kampanię reklamową Lotto, w której wybrzmiewało trafne i prawdziwe hasło: „Żeby wygrać, trzeba grać”!. Jest w tym dużo prawdy, jednak warto sobie uświadomić, że nawet jeśli każdego dnia swojego życie wyślesz 50 losów, szansa na trafienie szóstki jest tak znikoma, że żegnając się z tym światem, zabierzesz ze sobą również marzenia o życiu w bogactwie.

Szansa na główną wygraną wynosi o 1 do 13 983 816. Dla jednych to zachęta, dla innych jasny znak, że raczej to nie dla nich. Mimo tego, że szanse są niewielkie, nie możemy przemilczeć faktu, że jednak komuś się udało. Są osoby, które wygrały naprawdę duże pieniądze. Najwyższa wygrana to aż 36 milionów złotych. Wydaje się więc, że jedyną receptą na sukces jest… szczęście! Aż tyle i tylko tyle. Ważne też, żeby umieć zachować zimną głowę. Warto mieć na uwadze, że jest to forma hazardu. Niektórzy grają całe życie i mogą poszczycić się dwiema trójkami, niektórzy idą zagrać raz i wygrywają miliony.

