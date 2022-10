Są pierwsi zainteresowani inwestycją w CPK. „Wielcy gracze"

O tym, że koszt budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) nie przekroczy 8 mld euro, mówi cytowany przez „Puls Biznesu" Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

– Aktualne szacunki wskazują, że koszt budowy lotniska nie przekroczy 8 mld euro. Nakłady będą ponoszone w większości przez inwestorów prywatnych. Jest to wartość realna, wyrażona według obecnej wartości pieniądza – mówi Wild.

– Zakładamy, że 60 proc. finansowania pozyskamy z długu, czyli na przykład obligacji lub kredytu konsorcjalnego. Na organizację finansowania dłużnego przyjdzie jednak czas później. Zaczniemy natomiast od 40 proc., które chcemy zdobyć od inwestorów obejmujących udziały w spółce lotniskowej, operatorze Portu Solidarność. Tę pulę podzielimy proporcjach: 51 proc. dla skarbu państwa i państwowych osób prawnych oraz 49 proc. dla inwestorów branżowych i finansowych – dodaje.

Kto jest zainteresowany inwestycją w CPK?

To oznacza, że inwestorzy branżowi i finansowi wyłożą ok. 20 proc. kapitału. Z informacji do których dotarł „Puls Biznesu" wynika, że zgłosili się już wielcy gracze. Chodzi m.in. o globalne fundusze inwestycyjne. Spółka miała też zaprosić do współpracy operatorów lotnisk, wśród zainteresowanych ma być Incheon International Airport Corporation (IIAC), zarządca lotniska w Seulu, doradca strategiczny CPK.

Prezes CPK podkreśla, że spółka chce mieć do połowy przyszłego roku krótką listę inwestorów i na tyle skrystalizowaną strukturę właścicielską, żeby możliwe było podpisanie pierwszych umów inwestycyjnych.

Czytaj też:

CPK ogłasza przetargi na biura, hotele i parkingi. Do wydania ćwierć miliarda złotychCzytaj też:

Poseł przepytywał Horałę w TVP. „O Jezu, nie nauczyłem się na pamięć”