„Bardzo wzruszająca chwila". Prezydent odwiedził tunel na „Zakopiance"

Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś powstający tunel w ciągu „Zakopianki", czyli drogi krajowej nr 7. Aktualnie trwają tam prace wykończeniowe i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku tunel zostanie otwarty dla kierowców.

Tunel na „”Zakopiance". Prezydent wzruszony

– To dla mnie bardzo wzruszająca chwila. Na pewno też dla wszystkich mieszkańców Krakowa, Małopolski, ale też dla absolutnie większości polskich kierowców, turystów – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami.

Prezydent przypomniał, że budowa tunelu rozpoczęła się w marcu 2017 roku i proces ten trwał z wieloma przeszkodami (pandemia a następnie wojna), ale też z problemami geologicznymi. – Ten tunel praktycznie jest już gotowy. Dosłownie za kilkanaście dni zostanie otwarty dla wszystkich kierowców. To jest niezwykle ważny moment, epokowa zmiana – podkreślał prezydent.

Duda zwracał uwagę, że tunel na „Zakopiance" to bardzo ważna inwestycja tak dla lokalnej społeczności, jak i turystów, którzy będą mogli łatwiej dostać się pod Tatry. Przypomniał, że podobne inwestycje powstają bądź powstały na trasie S3, na Via Carpatii, czy w Świnoujściu.

Prezydent podziękował ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi i osobom pracującym przy tej inwestycji. – Udało, jest wspaniała wielka inwestycja, dobiega w tej chwili końca i to jest dla nas wielka radość, ale panie ministrze ja wierzę w to, że dla tej części Polski, dla południa to nie koniec – powiedział prezydent, wskazując na konieczność dokończenia S7, czy jak najszybszego zakończenia budowy północnej obwodnicy Krakowa.

Zakończenie budowy kilkukrotnie przekładane

Przypomnijmy, że termin zakończenia budowy tunelu był kilkakrotnie przesuwany. Pierwotnie miał być gotowy pod koniec 2021 roku, później termin przesunięto na luty tego roku. Nie udało się dotrzymać także terminu czerwcowego. Wykonawca argumentował opóźnienie pandemią i wynikającymi z niej nieobecnościami pracowników oraz warunkami atmosferycznymi.Koszt inwestycji to niemal 1 mld zł.

