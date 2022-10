Najbogatsze kobiety świata. Liderką wnuczka twórcy kultowej marki

Już w najbliższą niedzielę zaprezentujemy ranking 50 Najbogatszych Polek. Wcześniej jednak poznajmy najbogatsze kobiety na świecie.

Na czele wnuczka twórcy L’Oréal

Na czele rankingu znajduje się Francoise Bettencourt Meyers. To wnuczka Eugène’a Schuellera, twórcy marki L’Oréal i wynalazcy farb do włosów, która stała się dziedziczką fortuny w 2017 roku po śmierci matki Liliane Bettencourt. Odziedziczyła wówczas udziały w rodzinnym biznesie, a także m.in. willę na przedmieściach Paryża, posiadłość w Bretanii, ale też wyspę na Seszelach. 69-letnia Françoise Bettencourt-Meyers udziela się w organizacji Bettencourt Schueller Foundation, wcześniej poświęciła się karierze naukowej. Ma na swoim koncie publikacje poświęcone m.in. mitologii greckiej.

Serwis „CEO World Magazine” szacuje fortunę Françoise Bettencourt-Meyers na niemal 75 mld dolarów. W rankingu najbogatszych ludzi świata Francoise Bettencourt Meyers plasuje się na 14 miejscu. Jej majątek jest o ok. 200 mld mniejszy od lidera zestawienia Elona Muska.

Wiceliderką rankingu jest Alice Walton, dziedziczka majątku należącego do rodziny Waltonów, założycieli sieci supermarketów i dyskontów Walmart. Jej majątek szacowany jest na blisko 60 mld dolarów co daje jej 20 miejsce w zestawieniu najbogatszych osób na świecie.

Podium najbogatszych kobiet świata zamyka Julia Koch, żona zmarłego w 2019 roku Davida Kocha, wiceprezesa konglomeratu petrochemicznego Koch Industries. Koch odziedziczyła fortunę, która wynceniana jest na prawie 58 mld dolarów.

Scott i Mars w pierwszej piątce

W pierwszej piątce zestawienia są również Mackenzie Scott i Jacqueline Mars z majątkiem szacowanym odpowiednio na ponad 42 mld dolarów i prawie 35 mld dolarów.

Mackenzie Scott to amerykańska pisarka i filantropka, była żona Jeffa Bezosa, szefa Amazona, w latach 2018-2021 najbogatszego człowieka na świecie Bloomberga. Scott, która w zeszłym roku ponownie wyszła za mąż (jej wybrankiem został nauczyciel z Seattle, jak wynika z ostatnich doniesień i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu) posiada ok. 4 proc. akcji Amazona. Z kolei Jacqueline Mars, to amerykańska inwestorka i wnuczka Franka C. Marsa, założyciela jednego z najpopularniejszych producentów słodyczy na świecie – konglomeratu Mars Inc.

