Budżet państwa. Ministerstwo Finansów chwali się nadwyżką

Ministerstwo Finansów podało, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

dochody: 383,1 mld zł, tj. 77,9 proc.



wydatki: 355,7 mld zł, tj. 68,2 proc.



nadwyżka: 27,5 mld zł.



To oznacza, że po wrześniu dochody budżetu państwa przewyższały wydatki o 27,5 mld zł.

Budżet państwa. Wyższe dochody z podatków

Resort finansów poinformował również, że w okresie styczeń – wrzesień br. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem 2021 roku. Dochody podatkowe budżetu państwa były zaś wyższe w stosunku do okresu styczeń – wrzesień zeszłego roku o ok. 39 mld zł.

Ze szczegółowych danych przekazanych przez ministerstwo wynika, że dochody z podatku VAT były wyższe o 7,3 proc. rok do roku, czyli o ok. 11,6 mld zł. Dochody z podatku PIT były wyższe o 10,7 proc. rok do roku, czyli o ok. 5,5 mld zł. Dochody z podatku CIT były wyższe o 40,7 proc. rok do roku, czyli o ok. 15,4 mld zł. Z kolei dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 8,3 proc. rok do roku, czyli o ok. 4,7 mld zł, a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 19,7 proc. rok do roku, czyli o ok. 0,8 mld zł.

Ministerstwo podało też m.in., że w okresie styczeń – wrzesień br. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 29,8 mld zł i było niższe o ok. 15,9 mld zł w stosunku do wykonania w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku wyniosło natomiast 355,7 mld zł i było wyższe o 43,2 mld zł niż rok wcześniej.

– Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 5,5 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020, rozpoczęciem w lutym wypłat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego z wyrównaniem od stycznia w większej kwocie niż pierwotnie planowano oraz zwiększonej do poziomu 7 proc. waloryzacji świadczeń – wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie.

