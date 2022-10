Nie jedna, a dwie elektrownie atomowe w Polsce? Wkrótce zapadnie decyzja

Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Amerykanie wybudują pierwszą elektrownię atomową w naszym kraju w Lubiatowie. Oferta Westinghouse – jak pisała niedawno „Rzeczpospolita” – dotyczy budowy reaktorów Westinghouse typu AP1000. David Durham, prezes Energy Systems w Westinghouse w wywiadzie, którego udzielił w tym tygodniu gazecie podkreślił, że kalendarz realizacji projektu jądrowego „jest bardzo napięty, ale możliwy do realizacji, pod warunkiem jednak, że podjęcie decyzji i wybór partnera nastąpią w tym roku”.

Będą dwie elektrownie atomowe w Polsce? Jacek Sasin o szczegółach

O spotkaniu z amerykańską sekretarz ds. energii Jennifer Granholm mówił w niedzielę w Waszyngtonie minister aktywów państwowych Jacek Sasin. – To bardzo konstruktywne spotkanie, które posłużyło temu, aby wyjaśnić wszelkie kwestie związane z decyzją dot. wyboru partnera zagranicznego w rządowym projekcie energetyki jądrowej – mówił.

- Chcemy, aby w Polsce powstał hub energetyczny, centrum elektrowni jądrowej. Planujemy rozwijać polskie kompetencje i kadry w tym zakresie - oświadczyła Anna Moskwa. Jak dodała, Zgodnie z PPEJ (Program polskiej energetyki jądrowej) nasz kraj do końca roku wybierze technologie, w której będzie budowana elektrownia jądrowa w Polsce.

Radio ZET podaje z kolei, że pod koniec przyszłego tygodnia planowana jest wizyta wicepremiera Jacka Sasina w Korei Płd. „Tematem rozmów ma być budowa elektrowni atomowej w Polsce. Może to potwierdzać doniesienia prasowe, że rząd chce zbudować w kraju dwie elektrownie atomowe. Jedną wspólnie z Amerykanami a drugą z Koreańczykami” – informuje rozgłośnia.

- Projekt przewiduje budowę dwóch elektrowni jądrowych. My jako rząd jesteśmy już bardzo blisko, aby wskazać partnera tej budowy – mówił Sasin. Jak dodał, „nie będziemy czekać z drugą lokalizacją, tylko wybierzemy partnera do pierwszej”.

