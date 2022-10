Funt z mocną reakcją na zmianę premiera w Wielkiej Brytanii

Rynki spodziewały się wyboru nowego premiera Wielkiej Brytanii. Od rana brytyjska waluta mocno traciła. Wobec złotego spadek rozpoczął się dziś chwilę po południu. Z poziomu 5,52, które zanotowano o 12:15, obecnie nie zostało już zbyt wiele.

Funt tracił do ogłoszenia premiera

Informacja o wyborze nowego premiera Wielkiej Brytanii pojawiła się o 15:00 czasu polskiego. Pokrywa się to mniej więcej z momentem, gdy kurs funta przestał spadać. Jednak do tego czasu brytyjska waluta dobiła do poziomu 5,46, czyli najniższego od 21 października. Jeszcze 17 października za jednego funta trzeba było zapłacić blisko 5,60 zł.

Widać więc, że rynek grał raczej na zapowiedziach, a nie na samym fakcie wyboru nowego premiera. Decyzja ustabilizowała chwilowo kurs brytyjskiej waluty. Obecnie trzeba obserwować jej zachowanie w dłuższym terminie.

Rishi Sunak premierem Wielkiej Brytanii

Nowym szefem Partii Konserwatywnej, a zarazem następcą Liz Truss w fotelu premiera Wielkiej Brytanii zostanie 42-letni Rishi Sunak, były minister finansów. Ze stanowiska w rządzie zrezygnował w proteście przeciwko polityce Borisa Johnsona.

W wyścigu o tekę premiera brało udział dwoje kandydatów – Rishi Sunak oraz Penny Mordaunt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kandydaci musieli uzyskać poparcie co najmniej 100 deputowanych, aby przejść do drugiej tury głosowania. Ostatecznie była przewodnicząca Izby Gmin nie zdołała uzyskać wystarczającego poparcia w klubie poselskim i na kilka minut przed ogłoszeniem wyników uznała swoją porażkę.

