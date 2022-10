Amerykańscy bankierzy wieszczą recesję. Martwi ich jednak co innego

Znani amerykańscy finansiści wzięli udział w jednym z paneli na konferencji Future Investment Initiative w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Wydarzenie to nazywane jest „Davos na pustyni". Prezes JPMorgan Chase (JPM) Jamie Dimon stwierdził, że bardziej niż spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA, martwi go sytuacja geopolityczna.

Recesja? „Poradzimy sobie z tym"

– Na horyzoncie jest wiele rzeczy, które są złe i mogą, ale niekoniecznie muszą wprowadzić Stany Zjednoczone w recesję. To nie jest najważniejsza rzecz, o której myślimy. Poradzimy sobie z tym. Bardziej martwiłbym się o geopolitykę dzisiejszego świata – powiedział Dimon.

Szef JPMorgan Chase sprecyzował, że ma na myśli wojnę na Ukrainie i napięte stosunki na linii USA-Chiny, gdzie Xi Jinping właśnie ugruntował swoją władzę, odsuwając na boczny tor urzędników, którzy naciskali na reformy i otwarcie drugiej co do wielkości gospodarki na świecie. – Relacje świata zachodniego martwiłyby mnie o wiele bardziej niż to, czy mamy do czynienia z łagodną czy nieco poważną recesją (w USA – red.) – podkreślił Dimon.

Prezes JPMorgan Chase ocenił, że relacje między USA a Arabią Saudyjską pozostaną silne, pomimo napięć, które nasiliły się po niedawnej decyzji OPEC+ o ograniczeniu produkcji ropy. – Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone są sojusznikami od 75 lat. Nie wyobrażam sobie, by jacyś sojusznicy zgadzali się na wszystko i nie mieli problemów. Przejdą przez to i pozostaną sojusznikami w przyszłości – powiedział Dimon.

Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater, powiedział podczas panelu, że istnieje „egzystencjalne ryzyko wojny międzynarodowej”. W jego ocenie jednym z problemów jest brak amerykańskiego przywództwa. Brak silnego przywództwa – jak wskazywał – prowadzi w konsekwencji do chaosu „jaki widzimy na Ukrainie".

Na prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w USA wskazywał David Solomon, dyrektor generalny Goldman Sachs.

Trudno wyjść z inflacji

– Nie ma wątpliwości, że od tego momentu warunki gospodarcze znacząco się zaostrzą – powiedział Solomon, odnosząc się do podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. – Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której inflacja jest osadzona, bardzo trudno jest z niej wyjść bez spowolnienia gospodarczego – dodał.

Uczestnicy panelu podkreślali, że największe wyzwania stojące przed biznesem wskazali rosnące stopy procentowe i problemy w relacjach między poszczególnymi krajami.

