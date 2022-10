Rekordowa inflacja. Ponad połowa firm podnosi ceny

W poniedziałek poznamy najnowsze dane dotyczące inflacji. Ostatni odczyt Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazuje, że we wrześniu inflacja wyniosła 17,2 proc. rok do roku, co jest najgorszym wynikiem od 1997 roku.

Ponad 50 proc. firm podnosi ceny

W cyklicznym badaniu Skaner MŚP, prowadzonym dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zapytano mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o to, jak rodzą sobie ze skutkami inflacji. 52 proc. firm przyznało, że w obecnych okolicznościach podnosi ceny swoich towarów bądź usług. Twórcy badania zwracają uwagę, że to ogromny wzrost, bo jeszcze w ostatnim kwartale zeszłego roku takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie 5 proc. organizacji.

30,2 proc. przedsiębiorstw w zwiazku z inflacją wstrzymuje inwestycje, zaś co piąte deklaruje, że magazynuje towar (19,2 proc.). 13,6 proc. firm decyduje się przeczekać inflację i nie podejmuje żadnych środków zaradczych, co jest zdecydowanie niższym wynikiem niż przed rokiem, kiedy to opcję tą wskazywało aż 52,4 proc. przedsiębiorstw.

Z badania wynika, że w obliczu rekordowej inflacji co dziesiąta organizacja rezygnuje z udziału w przetargach (9,2 proc.), a zaledwie 3,2 proc. decyduje się na porozumienie z pracownikami w kwestii mrożenia wynagrodzeń, żeby uniknąć presji płacowych.

Kto podnosi ceny, kto wstrzymuje inwestycje?

– Z naszych badań wynika, że to firmy handlowe w przeważającej większości podnoszą ceny, przemysł natomiast wstrzymuje kolejne inwestycje, a firmy budowlane najczęściej decydują się przeczekać skutki rosnącej inflacji. Niezależnie jednak od przyjętej strategii walki z inflacją, wszyscy przedsiębiorcy próbują na wszelkie sposoby utrzymać się na powierzchni. Prognozy na następne miesiące nie są jednak zbyt optymistyczne, a każdy nowy odczyt wskaźnika inflacji będzie tylko pogłębiał problemy przedsiębiorców – komentuje Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

Badanie zrealizowane w ramach projektu „Skaner MŚP”, przez Instytut Keralla Research, prowadzone co kwartał wśród mikro, małych i średnich firm. Próba = 500, technika: wywiady telefoniczne, termin: 07-28.07.2022.





