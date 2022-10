Bogaci nie mają pojęcia, co zrobić z pieniędzmi po śmierci. Oto dlaczego

W przeciągu najbliższych 20 lat bajeczne 84 biliony dolarów zostaną przekazane ze starszego pokolenia do młodszego i to tylko na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak się jednak okazuje, inwestorzy z głębokimi kieszeniami często nie wiedzą, co zrobić z pieniędzmi gdy ich zabraknie.

Bogaci nie wiedzą, jak podzielić pieniądze w spadku

Szwajcarki bank UBS postanowił zbadać 4500 inwestorów, którzy posiadają aktywa powyżej jednego miliona dolarów. Z eksperymentu wynikły dość ciekawe wnioski – 41 procent z nich nie ma planu, jak przekazać pieniądze rodzinie po swojej śmierci.

„Nawet realia pandemii COVID-19 nie zmieniły podejścia inwestorów w tym aspekcie. Wielu z nich po prostu nie ma planu i nie podjęło działań, by zabezpieczyć właściwe przekazanie majątku” – oceniają autorzy.

Czemu milionerzy nie mają planu? 50 proc. wskazało, że nie jest to pilna sprawa. 46 proc. unika zaś rozmawiania o pieniądzach w gronie rodzinnym. Porównywalne 49 proc. boi się, że poruszenie tematu spadku zapoczątkuje kłótnie wśród młodego pokolenia.

Milionerzy chcą zapłacić niskie podatki… nawet po śmierci

Bogaci nie mają planu, ale pojawia się u nich dużo obaw związanych ze spadkiem. 76 proc. zapytanych zastanawia się, czy w procesie przekazania majątku powstaną nieoczekiwane problemy. Kolejne 71 proc. chce zapłacić jak najniższe podatki przy postępowaniu spadkowym. Aż 70 proc. badanych ma zaś wątpliwości, czy kolejne pokolenia mądrze wykorzystają otrzymane pieniądze.

Co jeszcze ciekawsze, około połowa badanych nie wie… co tak właściwie posiada. Nie przeprowadzili oni jeszcze rozmów mających na celu określenie wszystkich swoich zasobów, sposobów, w jakie ich aktywa są zarządzane i jak zostaną podzielone w przypadku śmierci.

Jak rozdzielić majątek? Oby sprawiedliwe

Rozdzielenie majątku utrudnia milionerom także chęć sprawiedliwego rozdzielenia aktywów. Przyznało się do tego 66 proc. badanych. Milionerzy boją się o uczciwość szczególnie wtedy, kiedy w ich rodzinach występują pasierbowie i pasierbice. Wtedy spędza to sen z powiek aż 87 proc. z nich.

Jednocześnie ponad 80 proc. wskazuje, że swojemu bezpośredniemu dziedzicowi przekaże więcej pieniędzy, niż innym osobom z rodziny. Pozostali biorą pod uwagę m.in. potrzeby finansowe poszczególnych członków i rolę w zapewnianiu opieki nad innymi.

